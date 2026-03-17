لاعب يبتلع لسانه في كاس مصر

القاهرة (د ب أ)

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز المصري عن الحالة الصحية لمحمد حمدي إبراهيم المدافع الأيسر للفريق بعد إصابته خلال مباراة بتروجت في دور الثمانية من بطولة كأس مصر لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وقال المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن حمدي في كرة مشتركة سقط أرضا وتعرض لحالة إغماء وبلع اللسان، وتدخل بشكل طبي سريع وتم رفع اللسان وإعادته إلى مكانه الطبيعي مع إعادة إفاقة اللاعب من الإغماء من خلال البروتوكول الطبي المعمول به في مثل هذه الحالات.

وأضاف أنه تم نقل اللاعب بعد الإجراءات الطبية المشددة لمستشفى قريب من استاد بتروسبورت، الذي يستضيف المواجهة، لإجراء الفحوصات ومزيد من الإجراءات الطبية، مشيرا إلى أنه حالة محمد حمدي مطمئنة واللاعب كان على وعي كامل لحظة خروجه من الملعب إلى المستشفى.