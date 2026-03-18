الإصابة تحرم سان جيرمان من جهود باركولا

باريس (د ب أ)

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي اليوم الأربعاء أن جناحه الشاب برادلي باركولا سيغيب لعدة أسابيع بداعي الإصابة. وأكد التقرير الطبي الصادر عن النادي الفرنسي أن اللاعب يعاني من التواء حاد في أربطة الكاحل الأيمن.

وأوضح سان جيرمان أن باركولا سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع مقبلة، مما يشكل ضربة موجعة لخطط المدرب الإسباني لويس إنريكي في دور الثمانية دوري أبطال أوروبا، وكذلك لديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي قبل التوقف الدولي المقبل.

ولم يحدد باريس سان جيرمان موعدا دقيقا لعودة اللاعب مكتفيا بالإشارة إلى أن حالته ستخضع للتقييم المستمر خلال فترة التأهيل.