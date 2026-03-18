الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الإصابة تحرم سان جيرمان من جهود باركولا

الإصابة تحرم سان جيرمان من جهود باركولا
باريس (د ب أ)
أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي اليوم الأربعاء أن جناحه الشاب برادلي باركولا سيغيب لعدة أسابيع بداعي الإصابة. وأكد التقرير الطبي الصادر عن النادي الفرنسي أن اللاعب يعاني من التواء حاد في أربطة الكاحل الأيمن.
وأوضح سان جيرمان أن باركولا سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع مقبلة، مما يشكل ضربة موجعة لخطط المدرب الإسباني لويس إنريكي في دور الثمانية دوري أبطال أوروبا، وكذلك لديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي قبل التوقف الدولي المقبل.
ولم يحدد باريس سان جيرمان موعدا دقيقا لعودة اللاعب مكتفيا بالإشارة إلى أن حالته ستخضع للتقييم المستمر خلال فترة التأهيل.

أخبار ذات صلة
فرنانديز يثير علامات الاستفهام حول استمراره مع تشيلسي
جوارديولا بعد وداع الأبطال: لا يزال علينا القتال
سان جيرمان
منتخب فرنسا
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
قطر: الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمنطقة رأس لفان جراء استهداف إيراني
6 لاعبين يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد
6 لاعبين يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد
البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف الإمارات
«المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 3.65%
«المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 3.65%
الإصابة تحرم سان جيرمان من جهود باركولا
الرياضة
الإصابة تحرم سان جيرمان من جهود باركولا
اليوم 22:35
