نيمار موجهاً رسالة لمدرب المنتخب البرازيلي: «يا أنشيلوتي ماذا عني؟»
18 مارس 2026 23:07

 


ساو باولو (د ب أ)
نشر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا فيديو عبر قناته الرسمية على منصة «يوتيوب» بعنوان «سأريكم كل شيء»، وثق فيه يومياته على مدار 48 ساعة ورد فعله المباشر على استبعاده من قائمة المنتخب البرازيلي التي اختارها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لخوض وديتي فرنسا وكرواتيا في مارس، وهما آخر مباراتين للسامبا قبل نهائيات كأس العالم.
وظهر نجم سانتوس الحالي في حالة بدنية جيدة بعد صناعته هدفا خلال التعادل أمام كورينثيانز، لكنه تلقى صدمة غيابه عن القائمة الأخيرة قبل إعلان القائمة النهائية للمونديال.
وفي مستهل الفيديو الذي استمر نحو 20 دقيقة، تحدث نيمار للكاميرا عن ترقبه للقائمة قائلاً: «أعلم أن هذا الاستدعاء خاص بالنسبة لي، فمنذ المرة الأولى التي تم فيها اختياري كنت أعرف دائما أنني سأكون متواجدا في القوائم التالية، أما هذه المرة.. فلا أعرف إن كنت سأكون هناك أم لا».
وخلال خضوعه لجلسة تدليك، رصدت الكاميرا نيمار وهو يطالع قائمة اللاعبين الـ 26 التي أعلنها أنشيلوتي، ليغلق هاتفه بابتسامة ساخرة قائلاً: «يا أنشيلوتي.. ماذا عني؟».
وقال النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان: «أنا حزين، لكنني أعمل وأبقى مستعدا، غدا يجب ألا أكون حزينا، الليلة سأذهب إلى دوري الملوك والأجواء ستكون رائعة».
وأضاف النجم البرازيلي: «سأبقى مركزا يوما بعد يوم، وتدريبا بعد تدريب، ومباراة تلو أخرى، سنحقق هدفنا ولا تزال هناك القائمة النهائية». وينتظر نيمار الآن تاريخ 19 مايو، موعد إعلان القائمة النهائية، حيث تتبقى له عشر مباريات في الدوري ومواجهات في الكأس وكوبا سود أمريكانا لإقناع الجهاز الفني بجاهزيته البدنية، خاصة وأنه لم يخض في عام 2026 سوى أربع مباريات سجل خلالها هدفين.

أخبار ذات صلة
الإحباط يضرب نيمار بعد تجاهله في «قائمة السامبا»
الإصابة تهدد آمال نيمار في العودة إلى «السامبا»
«شاطئ ياس باي الشرقي».. وجهة سياحية جديدة على جزيرة ياس
الترفيه
«شاطئ ياس باي الشرقي».. وجهة سياحية جديدة على جزيرة ياس
19 مارس 2026
شعار وزارة الدفاع القطرية
الأخبار العالمية
قطر تتصدى لصاروخين باليستيين أُطلقا من إيران
19 مارس 2026
جامع الشيخ زايد الكبير يقدم تجارب عائلية في عيد الفطر
الترفيه
جامع الشيخ زايد الكبير يقدم تجارب عائلية في عيد الفطر
19 مارس 2026
جانب من الرياض - أرشيفية
الأخبار العالمية
السعودية: 4 مصابين إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني
19 مارس 2026
جانب من الجلسة
الترفيه
«الدراما.. صوت الأسرة الإماراتية».. رسائل مجتمعية هادفة
اليوم 23:54
