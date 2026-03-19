نوريس.. تمثال شمعي في متحف مدام توسو!

لندن(د ب أ)

تقرر وضع تمثال شمع لاندو نوريس، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا1 في متحف مدام توسو في لندن. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن نوريس 26 عاماً سائق فريق مكلارين، كان يعمل عن قرب مع فريق الفنانين في استوديو المتحف، من أجل إنتاج تمثال شمع مطابق له بدقة، من الخوذة حتى القدمين. وقال نوريس في بيان :" من الغريب بعض الشيء أن أفكر بأن لي تمثالاً في متحف مدام توسو، إنه شرف كبير للغاية. لا أستطيع الانتظار حتى يأتي المشجعون لرؤية التمثال النهائي في لندن هذا الصيف". وسوف يتم عرض تمثال نوريس في منطقة " كالتشر كابيتال" بالمتحف، إلى جانب زملائه السائق لويس هاملتون، وكريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح، وماري إيربس، وأنطوني جوشوا، وكيليان مبابي.