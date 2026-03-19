الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نوريس.. تمثال شمعي في متحف مدام توسو!

نوريس.. تمثال شمعي في متحف مدام توسو!
19 مارس 2026 16:02

لندن(د ب أ)
تقرر وضع تمثال شمع لاندو نوريس، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا1 في متحف مدام توسو في لندن. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن نوريس 26 عاماً سائق فريق مكلارين، كان يعمل عن قرب مع فريق الفنانين في استوديو المتحف، من أجل إنتاج تمثال شمع مطابق له بدقة، من الخوذة حتى القدمين. وقال نوريس في بيان :" من الغريب بعض الشيء أن أفكر بأن لي تمثالاً في متحف مدام توسو، إنه شرف كبير للغاية. لا أستطيع الانتظار حتى يأتي المشجعون لرؤية التمثال النهائي في لندن هذا الصيف". وسوف يتم عرض تمثال نوريس في منطقة " كالتشر كابيتال" بالمتحف، إلى جانب زملائه السائق لويس هاملتون، وكريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح، وماري إيربس، وأنطوني جوشوا، وكيليان مبابي.

آخر الأخبار
هينكابي: تركيز أرسنال ينصب على نهائي الرابطة الإنجليزية
الرياضة
هينكابي: تركيز أرسنال ينصب على نهائي الرابطة الإنجليزية
اليوم 17:29
جالطة سراي يفقد أوسيمين بسبب الذراع المكسورة
الرياضة
جالطة سراي يفقد أوسيمين بسبب الذراع المكسورة
اليوم 17:27
أزمة جديدة تضرب الريال.. كورتوا يغيب 6 أسابيع
الرياضة
أزمة جديدة تضرب الريال.. كورتوا يغيب 6 أسابيع
اليوم 17:18
فينيسيوس جونيور.. الملك الجديد لدوري الأبطال
الرياضة
فينيسيوس جونيور.. الملك الجديد لدوري الأبطال
اليوم 17:15
«قصر الوطن» يحتفي بالتراث والثقافة في عيد الفطر
الترفيه
«قصر الوطن» يحتفي بالتراث والثقافة في عيد الفطر
اليوم 17:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©