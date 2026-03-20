الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
حظوظ الفوز بدوري الأبطال.. أرسنال المرشح الأول

20 مارس 2026 18:15

معتز الشامي (أبوظبي)
شهدت مباريات الدور ثمن نهائي من دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 بعض المواجهات الحاسمة، حيث فاز ريال مدريد على مانشستر سيتي، بينما استسلم تشيلسي للبطل الحالي، باريس سان جيرمان، وفي الوقت نفسه، سحق بايرن ميونيخ أتالانتا، وتغلّب أتلتيكو مدريد على توتنهام.
ورغم تقارب بعض المباريات في مراحلها النهائية، إلا أن الفرق المرشحة للفوز انتصرت وأثبتت تفوقها، حيث أقصى ليفربول جلطة سراي، وسحق برشلونة نيوكاسل، وفاز أرسنال على باير ليفركوزن. في الوقت نفسه، حقق سبورتينج لشبونة عودة تاريخية أمام بودو/غليمت ليضمن مكانه في الدور التالي.
وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، يتصدر أرسنال الآن قائمة المرشحين للفوز بلقبه الأوروبي الأول، وبناء على الإحصائيات، تبلغ نسبة فوز فريق ميكيل أرتيتا 29.95%، مدعومة بمسيرته المميزة إلى الدور ربع النهائي، ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني خلف النادي الإنجليزي، بنسبة 18.02% بعد الفوز التاريخي 10-2 على أتالانتا في مجموع المباراتين، والأداء القوي طوال الموسم.
وارتفعت نسبة فوز برشلونة إلى 14.74% بعد فوزه الساحق 8-3 على نيوكاسل في مجموع المباراتين، ما منحه طريقاً أكثر سهولة إلى بودابست، ويعد باريس سان جيرمان وريال مدريد الفريقين الآخرين الأقرب من حيث احتمالات الفوز، بنسبة 12.15% و10.18% على التوالي. أما ليفربول، فلا يملك سوى فرصة ضئيلة تبلغ 7.04% رغم فوزه الساحق 4-1 على جلطة سراي في مجموع المباراتين، ويعتبر أتلتيكو مدريد وسبورتينج لشبونة الأقل حظاً في الفوز باللقب، بنسبة 4.65% و4.27% على التوالي.

