الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس دبي العالمي 2026.. خيول الإمارات جاهزة لـ«بصمة الثلاثين»

22 مارس 2026 20:00

عصام السيد (دبي)
بدأ العد التنازلي لأمسية 28 مارس في مضمار ميدان بالقائمة المبدئية الرسمية لخيول كأس دبي العالمي 2026، ومع قائمة استثنائية في الأشواط المساندة مثل «دبي شيما كلاسيك» و«دبي تيرف» للفئة الأولى، تبدو النسخة الثلاثون من البطولة أسطوريةً، بكل المقاييس.
ويستعدّ الجواد «ريبلز رومانس» لجودلفين الذي أطلق عليه وصف «حصان العمر»، بعد أن حقق فوزه الحادي والعشرين في مسيرته، لدور بارز خلال مواجهة «كالانداجان» أعلى الخيول تصنيفاً في عام 2025، وذلك خلال سباق «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «عشبية»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 6 ملايين دولار.
وسيعود «ريبلز رومانس»، الفائز بتسعة ألقابٍ في سباقات الفئة الأولى، إلى الحلبة وهو في الثامنة من عمره، استعداداً لاستعادة لقبه في سباق «دبي شيماء كلاسيك» في ليلة كأس دبي العالمي.
وسيكون من أبرز فعاليات سباق دبي تيرف لمسافة 1800 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 5 ملايين دولار برعاية موانئ دبي العالمية، ظهور «أومبودسمان» التابع لجودلفين، الفائز بسباقي مهرجان رويال أسكوت، وجودمونت الدولي، والذي تدرّب على مضمار تشيلمسفورد، حول منعطف يساري مشابه للمنعطف الذي سيواجه فيه التحدي في السباق.
وقال المدرب جون جوسدن إنها الذكرى الثلاثون لكأس دبي العالمي، لذلك كان من المتوقع دائماً أن يكون هذا السباق هو الهدف لـ«أومبودسمان». 
وسيكون الممثل الثاني لخيول الإمارات في سباق دبي تيرف الجواد «قدوة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي قدّم أبرز لحظات المهرجان للمدربين سيمون وإد كريستفورد، عندما فاز بسباق «سينجسبيل ستيكس» بجدارة.
والممثل الثالث لخيول الإمارات في سباق دبي تيرف هو «النجم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، الذي تُوِّج بطلاً لسباق رأس الخور للفئة الثالثة وامتدّ لمسافة 1400 متر على المسار العشبي.
ويعود «دبي فيوتشر» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور، للدفاع عن لقب «كأس دبي الذهبي»، الذي فاز به العام الماضي، لمسافة 3200 متر، على المضمار العشبي، برعاية الطاير للسيارات، وبمجموع جوائز نقدية مليون دولار.
ويجتذب سباق القوز سبرنت الجواد «نيتيف أبروتش» الذي حقق فوزاً مفاجئاً بنسبة 50-1 في سباق ند الشبا تيرف سبرينت من الفئة الثالثة، حيث لم يحقق هذا الجواد، البالغ من العمر خمس سنوات، والذي يدربه أحمد بن حرمش، أي فوز منذ عام 2024 عندما كان يدرّبه شارلي أبلبي، لكنه أظهر تحسناً ملحوظاً في سباق فاز به «بلو بوينت» عام 2019.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©