دي بروين: وضع لوكاكو في نابولي ليس جيداً



بروكسل (د ب أ)



أكد البلجيكي كيفن دي بروين، نجم نابولي، أن مواطنه وزميله في الفريق نفسه، روميلو لوكاكو، يمر بوضع غير جيد داخل جدران النادي الإيطالي، لكنه أشار إلى أن كل الأمور في نابولي يتم تضخيمها.

تحدث دي بروين عن أزمة لوكاكو الأخيرة مع نابولي خلال مؤتمر صحفي أمس، حيث بقي لوكاكو في بلجيكا دون موافقة النادي الإيطالي، ويتدرب منفرداً لاستعادة لياقته البدنية الكاملة قبل كأس العالم 2026، وأغضب ذلك مسؤولي نابولي من لوكاكو 32 عاما، وبات اللاعب مهدداً باستبعاده نهائياً من الفريق إذا لم يعد إلى مقر تدريبات ناديه بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وقف الفرنسي رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا في صف لوكاكو، قائلاً إنه يأمل أن يحصل اللاعب على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات بعد فترة التوقف. قال دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفة (لا جازيتا): «هناك ضجة مثارة دائما حول نابولي، وأي شيء يحدث يتم تضخيمه، لا أعرف التفاصيل أو ما حدث بالضبط، لكن الوضع ليس جيدا بالنسبة لروميلو، لقد تعرض لإصابة أبعدته فترة طويلة، وأتمنى أن يعود سريعا».

ويتواجد لوكاكو حالياً في أنتويرب، ويتدرب في نفس العيادة التي تلقى فيها دي بروين العلاج من إصابة عضلية شديدة خلال الأشهر القليلة الماضية. وعاد دي بروين مؤخراً إلى الملاعب مع نابولي، بينما شارك روميلو لوكاكو في سبع مباريات فقط في جميع المسابقات، ولعب ما يقارب 60 دقيقة وسجل هدفاً واحداً.

وأشار دي بروين: «تحركنا في مسار مشابه أنا ولوكاكو بعد الإصابة، لقد قضيت البرنامج التأهيلي بالكامل في بلجيكا، بينما تنقل لوكاكو بين نابولي وأنتويرب». وختم نجم نابولي تصريحاته: «عندما يكون اختلاف في وجهات النظر، يكون العمل الجماعي صعباً، لقد حدثت اختلافات، وهذا ليس أمراً مثالياً لأي لاعب يريد التعافي سريعاً».