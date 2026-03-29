هازارد.. من ملاعب الكرة إلى سباقات الدراجات

مايوركا (د ب أ)

حافظ البلجيكي إيدن هازارد نجم ريال مدريد وتشيلسي السابق على روحه التنافسية بعد اعتزاله كرة القدم، وشارك في أحد أعرق سباقات الدراجات الهوائية للهواة في أوروبا، حيث خاض النجم البلجيكي تحدي مسار يمتد 167 كيلومتراً، ليؤكد أن لياقته البدنية لم تتأثر باعتزاله.

شارك هازارد في سباق مايوركا 312، وهو منافسة عريقة تستقطب آلاف الدراجين في جزر البليار.

ورغم توافر مسافات مختلفة لهذا السباق، فإن هازارد اختار المسار الشاق الذي يبلغ طوله 167 كيلومترًا (103 أميال)، والذي يمر خلاله المتسابقون عبر المنحدرات الحادة والطرق المتعرجة في سيرا دي ترامونتانا.