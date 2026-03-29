تونس تدشن حقبة لموشي بفوز صعب على هايتي

تونس تدشن حقبة لموشي بفوز صعب على هايتي
29 مارس 2026 13:00

 

تورونتو (أ ف ب)
استهلّت تونس حقبتها، بقيادة المدرب الفرنسي صبري لموشي، بفوز صعب على هايتي 1-0 أمس السبت، في تورونتو، في مباراة دولية ودية إعدادية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، الصيف المقبل، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وسجّل نسور قرطاج هدف المباراة الوحيد مبكراً، وتحديداً في الدقيقة السابعة عبر مهاجم سلتيك الاسكتلندي سيباستيان تونيكتي.
وكانت المباراة الأولى لتونس بقيادة لموشي، التونسي الأصل، والذي عُيّن على رأس إدارتها الفنية مطلع فبراير الماضي، خلفاً لسامي الطرابلسي المُقال من منصبه بعد توديع كأس الأمم الأفريقية في المغرب من الدور ثُمن النهائي أمام مالي 2-3 بركلات الترجيح.
وأعلن الاتحاد التونسي توقيع عقد حتى 2028 مع لموشي، الذي قاد منتخب ساحل العاج في كأس العالم 2014 في البرازيل.
وتلعب تونس مع كندا الأربعاء المقبل، على أن تواجه النمسا في الأول من يونيو وبلجيكا في السادس منه، استعداداً للمونديال، حيث تلعب في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والفائز في المباراة النهائية للمسار الثاني في الملحق الأوروبي بين بولندا والسويد.
في المقابل، تلعب هايتي في العُرس العالمي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل والمغرب واسكتلندا.

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة الإسباني يلغي «ودية مصر»
منتخب تونس
نسور قرطاج
هايتي
المباريات
المباريات الودية
آخر الأخبار
البحرين: اعتراض وتدمير 174 صاروخاً و391 طائرة مسيرة جراء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية
الأخبار العالمية
البحرين: اعتراض وتدمير 174 صاروخاً و391 طائرة مسيرة جراء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية
اليوم 13:36
من «سيجار» إلى «ماجنيتيود».. النسخة الـ30 لكأس دبي العالمي تشهد مفاجأة كبرى
الرياضة
من «سيجار» إلى «ماجنيتيود».. النسخة الـ30 لكأس دبي العالمي تشهد مفاجأة كبرى
اليوم 13:30
رجال إنقاذ في كييف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
كييف تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 13:20
تونس تدشن حقبة لموشي بفوز صعب على هايتي
الرياضة
تونس تدشن حقبة لموشي بفوز صعب على هايتي
اليوم 13:00
فاز بلقب سباق اليابان.. أنتونيللي يصنع التاريخ في الفورمولا- 1
الرياضة
فاز بلقب سباق اليابان.. أنتونيللي يصنع التاريخ في الفورمولا- 1
اليوم 12:52
