تونس تدشن حقبة لموشي بفوز صعب على هايتي

تورونتو (أ ف ب)

استهلّت تونس حقبتها، بقيادة المدرب الفرنسي صبري لموشي، بفوز صعب على هايتي 1-0 أمس السبت، في تورونتو، في مباراة دولية ودية إعدادية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، الصيف المقبل، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسجّل نسور قرطاج هدف المباراة الوحيد مبكراً، وتحديداً في الدقيقة السابعة عبر مهاجم سلتيك الاسكتلندي سيباستيان تونيكتي.

وكانت المباراة الأولى لتونس بقيادة لموشي، التونسي الأصل، والذي عُيّن على رأس إدارتها الفنية مطلع فبراير الماضي، خلفاً لسامي الطرابلسي المُقال من منصبه بعد توديع كأس الأمم الأفريقية في المغرب من الدور ثُمن النهائي أمام مالي 2-3 بركلات الترجيح.

وأعلن الاتحاد التونسي توقيع عقد حتى 2028 مع لموشي، الذي قاد منتخب ساحل العاج في كأس العالم 2014 في البرازيل.

وتلعب تونس مع كندا الأربعاء المقبل، على أن تواجه النمسا في الأول من يونيو وبلجيكا في السادس منه، استعداداً للمونديال، حيث تلعب في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والفائز في المباراة النهائية للمسار الثاني في الملحق الأوروبي بين بولندا والسويد.

في المقابل، تلعب هايتي في العُرس العالمي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل والمغرب واسكتلندا.