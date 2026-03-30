برشلونة يطرق أبواب باستوني مدافع الإنتر



برشلونة (د ب أ)

يعتزم نادي برشلونة تدعيم صفوفه في الصيف المقبل بالتعاقد مع مدافع ورأس حربة إذا سمحت موارده المالية، وشهد هذا الأسبوع تطورات إيجابية بشأن سعي الفريق الكتالوني لتدعيم خط دفاعه.

ويبدو أن أليساندرو باستوني، مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي، هو الخيار المفضّل لدى البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة.

وفي وقت سابق من الموسم الجاري كان باستوني على وشك توقيع عقد جديد مع إنتر ميلان، لكن الوضع تغيّر حالياً وأصبح النادي الإيطالي منفتحاً على بيعه بسعر مناسب.

وتردّد أن برشلونة بدأ مفاوضات الأسبوع الماضي مع وكلاء باستوني بشأن تفاصيل التعاقد، بينما ذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن إدارة إنتر ميلان بدأت البحث عن خيارات أخرى في خط الدفاع، تحسُّباً لبيع باستوني خلال الصيف.

وكشفت الصحيفة أن ماريو جيلا، لاعب لاتسيو، والذي يملك ريال مدريد بنداً يمنحه 50% من قيمة بيعه مستقبلاً، يتصدّر أجندة إنتر ميلان، لكن هناك خيارات أخرى أقل سعراً مثل جويل أوردونيز مدافع كلوب بروج، وعمر سوليه لاعب أودينيزي وطارق محريموفيتش من ساسولو.

وتكهّنت تقارير صحفية بأن باستوني سيرحل بمقابل يتراوح من 50 إلى 60 مليون يورو، وهو ما يناسب برشلونة، ولكن جازيتا ديلو سبورت أكدت ما ذكره خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو بأن إنتر ميلان سيشترط الحصول على 70 إلى 80 مليون يورو مقابل انتقال مدافعه إلى برشلونة.

ويتردد مؤخراً أن نادي برشلونة يفكر في استغلال بعض لاعبيه ضمن صفقات تبادلية تضمن له الالتزام بسقف الرواتب، حيث ارتبط اسم مهاجمه فيران توريس ضمن صفقة محتملة لضم جوليان ألفاريز أو باستوني. ويقال أيضاً إن إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع داني أولمو لاعب وسط برشلونة.