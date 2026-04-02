الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مانشيني يقترب من قيادة «السفينة الإيطالية»

2 ابريل 2026 22:08

روما(د ب أ)
تتزايد التقارير التي تشير إلى ثقة روبرتو مانشيني، مدرب فريق السد القطري، في عودته لتدريب منتخب إيطاليا، خاصة إذا تولى جيوفاني مالاجو رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
ودفع فشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، لحدوث تغييرات جذرية في إدارة كرة القدم الإيطالية، حيث تقدم رئيس الاتحاد جابرييل جرافينا ورئيس الوفد جيانلويجي بوفون باستقالتيهما اليوم.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسير جينارو جاتوزو، مدرب المنتخب الأزوري، على ذات النهج، لذا بدأ البحث عن مدرب جديد للفريق ورئيس جديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
وبحسب موقع (كالتشيو ميركاتو)، تشير مصادر مقربة من مانشيني إلى ثقة المدرب الإيطالي في تصدر قائمة المرشحين، لا سيما إذا وقع الاختيار على مالاجو لقيادة الاتحاد.
وبعد فترة وجيزة قضاها مدرباً للمنتخب السعودي، يرتبط مانشيني، الذي توج مع منتخب إيطاليا بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعقد حالياً مع فريق السد القطري. واستمرت ولاية مانشيني مع منتخب إيطاليا منذ عام 2018 إلى عام 2023، حين استقال فجأة قبل أسابيع قليلة من انطلاق تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.
وسيكون وجود مالاجو أمراً بالغ الأهمية، لأنه كان رئيساً للجنة الأولمبية الإيطالية، عندما اضطر إلى تولي السيطرة المؤقتة على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في ظل عدم تمكن الاتحاد من انتخاب رئيس جديد له قبل 8 أعوام.

