بمشاركة 370 خيلاً.. «بوذيب للفروسية» تستضيف 22 شوطاً للحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم 14 منافسة لقفز الحواجز، تتضمن 22 شوطاً تنطلق غداً وعلي مدار يومين، وهي ثالث منافسات القفز الأسبوعية التي تستضيفها الأكاديمية على ميادين صالة سلطان بن زايد المغطاة، ضمن دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز خلال الموسم الحالي، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين راعية دوري القفز في نسخته الـ14.

يشارك في منافسات الأسبوع عدد كبير من فرسان وفارسات القفز، المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية في الإمارات بصحبتهم أكثر من 370 خيلاً، وروعي في مواصفات تصاميم مساراتها شمولية إمكانية مشاركة الفرسان من جميع الفئات، ابتداءً من فئة المبتدئين على حواجز الـ100 سم وحتى فئة فرسان المستوى الأول فوق حواجز الـ140 سم، ورصدت لها جوائز مالية مجموعها 170 ألف درهم، وجوائز مالية محفزة لتأهيل فرسان الإمارات، ومع اقتراب موعد انطلاقة بطولة الإمارات لقفز الحواجز يحرص عدد كبير على الاستعداد والتجهيز للمشاركة فيها مطلع شهر مايو القادم على ميادين أكاديمية بوذيب.

وتقام غداً 7 منافسات، تتضمن 11 شوطاً جميعها بمواصفات المرحلتين الخاصة، لمشاركة الفرسان من فئة المبتدئين على حواجز الـ100 سم، وفئة الأشبال على حواجز الـ105 سم، وفئة المبتدئين المتقدمة (3)، وخيول القفز الصغيرة على حواجز الـ110 سم، ولفئة الجونيورز والمستوى الثاني على حواجز الـ120 سم، ولخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات على حواجز الـ120 سم، ثم خيول القفز عمر 7 سنوات على حواجز الـ125 سم، ومنافسة لفئة المستوى الأول والشباب على حواجز الـ130 سم، وتختتم بمنافسة الفرسان من فئة المستوى الأول على حواجز الـ140 سم.

وتقام يوم الأحد المنافسة الثانية لكل فئة ضمن 7 منافسات تتألف من 11 شوطاً، منها 5 منافسات بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز يبلغ ارتفاعها من 105 سم للمبتدئين وحتى 130 سم للخيول عمر 7 سنوات، ولمنافسة جولة الصعود بنسبة مئوية لفرسان المستوى الأول وفئة الشباب على ذات الارتفاع 130 سم، والختام بمنافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ140 لمشاركة فرسان المستوى الأول.