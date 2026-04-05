لهذا السبب غضب يامال بعد الفوز على أتلتيكو في الدوري الإسباني؟

مدريد (د ب أ)

فسّر هانسي فليك، مدرب برشلونة، سبب غضب لامين يامال نجم الفريق، بعد الفوز الثمين على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2/ 1، مساء أمس، في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

صرّح فليك، عبر منصة (دازن)، عقب اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإسبانية: «لقد سيطرنا على المباراة، وحققنا ثلاث نقاط ثمينة». وأوضح: «يامال كان محبطاً لأنه يريد تسجيل الأهداف أو صناعتها، وهذا طبيعي».

أضاف: «لقد شعر بأنه لم يقدم أداءً جيداً، وتحدثنا سوياً في غرفة خلع الملابس، وكل شيء على ما يرام، وما حدث وارد، لأن أجواء المباراة كانت حماسية». وبشأن عدم طرد جيرارد مارتن، مدافع برشلونة، في الثواني الأولى من الشوط الثاني، تابع المدرب الألماني: «لم أشاهد اللقطة على شاشة التلفاز، ولكن لا أرى أنه يستحق الطرد، لأنه حاول إبعاد الكرة، وكان مجرد اندفاع فقط».

وتحدّث مدرب برشلونة أيضاً عن حالة الثنائي المصاب، مارك بيرنال ورونالد أراوخو، اللذين تم استبدالهما خلال مواجهة أتلتيكو مدريد. وأكد فليك في ختام تصريحاته: «نترقب نتائج الفحوصات غداً، ولحُسن الحظ لا تبدو إصابتهما قوية أو خطيرة، لقد عاد أراوخو من رحلة سفر طويلة خلال فترة التوقف الدولي، ولعب خلالها مباراتين، وأتمنى ألا تزداد حالته سوءاً».

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، ليوسّع الفارق إلى سبع نقاط مع ريال مدريد الذي خسر 1/ 2 أمام مايوركا في وقت سابق أمس.