سينر وزفيريف وجهاً لوجه في نصف نهائي مونتي كارلو

10 ابريل 2026 21:24

موناكو(أ ف ب)
بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف ثانياً عالمياً نصف نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بتخطيه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم السابع بسهولة 6-3 و6-4، ضارباً بذلك موعداً مع الألماني ألكسندر زفيريف الثالث.
وحقق الإيطالي البالغ 24 عاماً بذلك انتصاره العشرين توالياً في دورات الماسترز الألف نقطة، في إطار سعيه التتويج بأول لقب كبير على الأراضي الترابية.
وخسر بطل دورتي إنديان ويلز وميامي الأخيرتين سبع نقاط فقط على إرساله في المجموعة الأولى، التي سيطر عليها وحسمها بفضل كسر لإرسال أوجيه-ألياسيم في الشوط السادس 6-3 بعد 43 نقطة.
وفي المجوعة الثانية، تحسّن أداء الكندي وسنحت أمامه فرصة كسر الإرسال في الشوط الرابع، من دون النجاح في ذلك 2-2، فردّ عليه الإيطالي بكسر في الشوط السابع 4-3 في طريقه لحسم المباراة 6-، 4 وتحقيق الانتصار الخامس توالياً على المصنف السابع.
ويواجه سينر في نصف النهائي زفيريف الذي بلغ المربع الذهبي في مونتي كارلو للمرة الثالثة في مسيرته بعد 2018 و2022، بتخطيه الشاب البرازيلي الصاعد جواو فونسيكا بصعوبة 7-5 و6-7 (3-7) و6-3 في ساعتين و42 دقيقة.
وسبق لسينر أن هزم زفيريف في آخر سبع مباريات بينهما، بما في ذلك في نصف نهائي إنديان ويلز وميامي الشهر الماضي.
ويبحث الألماني عن لقب أول في دورات أيه تي بي منذ تتويجه في ميونيخ قبل 12 شهراً.
كما يأمل بتحقيق لقب مونتي كارلو للمرة الأولى في مسيرته، لتحقيق إنجاز التتويج بجميع بطولات الماسترز الألف نقطة على الأراضي الترابية، بعدما سبق له إحراز لقبي روما (2017 و2024) ومدريد (2018 و2021).
وسبق لزفيريف البالغ 28 عاماً، بلوغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ودورتي إنديان ويلز وميامي هذا العام.

