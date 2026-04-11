طرد وتعادل في مباراة سوسيداد وألافيس



مدريد (د ب أ)



تعادل فريق ريال سوسيداد مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3 / 3 اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، سجل أهداف سوسيداد لوكا سوتشيتش وأنتونيو سيفيرا وأوري أوسكارسون في الدقائق 14 و27 و60.

في المقابل، سجل أهداف ألافيس دويي تشاليتا كار، لاعب سوسيداد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة، وإبراهيم دياباتي في الدقيقة 24، ولوكاس بويه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأنهى سوسيداد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سيرجيو جوميز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع، كما رفع ألافيس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر.