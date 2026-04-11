يونايتد يبتعد بصدارة «الأولى».. وأحمد خليل يفتتح أهدافه مع الاتفاق



معتصم عبدالله (أبوظبي)



واصل يونايتد تعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على مضيفه الإمارات 2-1 في افتتاح الجولة 23، التي شهدت أيضاً فوز العربي على الفجيرة 1-0، ودبا الحصن على جلف يونايتد 3-0، وحتا على مصفوت 3-0، فيما اكتسح الاتفاق مضيفه مجد 5-0.

وعاد يونايتد بالنقاط الثلاث من رأس الخيمة، بعدما افتتح حبيب الفردان التسجيل في الدقيقة 12، قبل أن يعادل لارس فيلدويك النتيجة للإمارات في الدقيقة 69، ليحسم السويسري هاريس سيفيروفيتش المواجهة بهدف الفوز في الدقيقة 80، رافعاً رصيد فريقه إلى 47 نقطة في الصدارة، مقابل 32 نقطة للإمارات الثامن.

واقتنص العربي مركز الوصافة بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة بفوزه على الفجيرة بهدف مبكر سجله راشد عيسى في الدقيقة الخامسة، فيما تجمد رصيد «الذئاب» عند 34 نقطة في المركز السابع.

وواصل دبا الحصن مطاردته بفوز مريح على جلف يونايتد بثلاثية نظيفة حملت توقيع محمد لامين ياتارا (46)، وجويلهرم جيسوس (74)، وجواو فيتور (75)، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث.

وحافظ حتا على حظوظه في المنافسة ضمن رباعي المقدمة بفوزه على مصفوت 3-0، بأهداف أنس الطويل (7)، وصامويل روزا (75)، وشيفيت شيفيتي (85)، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى، قاد دافيد مارياني الاتفاق لفوز كاسح على مضيفه مجد 5-0، مسجلاً «هاتريك» في الدقائق 3 و49 و86، فيما أضاف روان فيتور الهدف الثاني في الدقيقة 11، واختتم أحمد خليل الخماسية في الدقيقة 89، مسجلاً أول أهدافه بقميص الاتفاق، ليرفع الفريق رصيده إلى 16 نقطة، ويتقدم إلى المركز قبل الأخير، فيما بقي مجد في ذيل الترتيب برصيد 14 نقطة.

وتُختتم الجولة الأحد بمواجهتي الجزيرة الحمراء والعروبة، وسيتي والحمرية.