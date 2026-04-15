ألكاراز «المدريدي» يعتذر لبرشلونة!

برشلونة (أ ف ب)

لن يتمكن الإسباني كارلوس ألكاراز من استعادة صدارة تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب الإثنين المقبل، بعدما قرر الانسحاب من دورة برشلونة (500 نقطة) بسبب إصابة في معصمه وفق ما أعلن اليوم.

وتعرض الإسباني، الفائز بلقب هذه الدورة عامي 2022 و2023 ووصيف 2025، للإصابة خلال مباراته مع الفنلندي أوتو فيرتانين في الدور الأول الثلاثاء، حيث تلقى العلاج من دون أن يمنعه ذلك من حسم اللقاء.

وقال ألكاراز في مؤتمر صحفي: "لن أتمكن من الاستمرار في هذه الدورة. كما رأيتم بالأمس أثناء المباراة، شعرت بأن معصمي استسلم، وازداد الألم تدريجياً"، من دون أن يذكر إذا كان سيشارك في دورة مدريد لماسترز الألف نقطة المقررة الأسبوع المقبل.

وكان من المفترض أن يتواجه الخميس في الدور الثاني مع التشيكي توماس ماخاتش، لكنه قرر عدم مواصلة المشوار ومحاولة الفوز باللقب لمرة ثالث،ة كانت ستعيده إلى صدارة التصنيف في ظل غياب الإيطالي يانيك سينر عن الدورة.

وتنازل ألكاراز عن الصدارة لصالح سينر بخسارته أمامه الأحد في نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة.

وبانسحاب ابن الـ22 عاماً، لن يكون هناك في هذه الدورة أي بطل متوج بلقبها خلال الأعوام الأربعة الماضية، إذ يغيب عنها أيضاً الدنماركي هولجر رونه بطل 2025 والنرويجي كاسبر رود بطل 2024، أي النسخة التي انسحب منها ألكاراز بسبب الإصابة أيضاً.

وبتأهله مباشرة إلى ربع النهائي، سيلتقي ماخاتش الجمعة مع الروسي أندري روبليف الخامس أو الإيطالي لرونتسو سونيجو.

