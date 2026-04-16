الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
منتخب الدراجات يشارك في الألعاب الآسيوية وأولمبياد داكار وبطولة العالم

16 ابريل 2026 19:30


أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية مشاركته في عدة بطولات قارية وعالمية خلال الفترة المقبلة، تتصدرها منافسات الألعاب الآسيوية في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين.
كما يشارك أيضاً في بطولة العالم للدراجات، المقررة في كندا خلال شهر سبتمبر، إضافة إلى أولمبياد الشباب في داكار خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين.
وأكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، أن المنتخب الوطني يستعد لهذه المشاركات من خلال معسكر خارجي يقام بداية الصيف المقبل في أوروبا، وذلك قبل المشاركة مباشرة في البطولة الآسيوية وأولمبياد داكار.
وأشار إلى أن اتحاد الدراجات يواصل العمل بقوة مع وزارة الرياضة ولجنة دعم المواهب، التي أسهمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية في اكتشاف ودعم العديد من المواهب الواعدة في مختلف الألعاب، خاصة الفردية، التي يُنتظر لها مستقبل كبير، إلى جانب الألعاب الجماعية.

أخبار ذات صلة
جاسم والمطيوعي يشاركان مع «الإمارات للدرّاجات» في طواف «أو جران كامينيو»
«الإمارات للدرّاجات» وصيفاً في سباق «باريس-روبيه»
منتخب الدراجات
بطولة العالم للدراجات
منصور بوعصيبة
الدراجات الهوائية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الإمارات
اليوم 21:24
حمدان بن زايد يحضر حفل زفاف سيف حمدان المنصوري
علوم الدار
حمدان بن زايد يحضر حفل زفاف سيف حمدان المنصوري
اليوم 21:11
حمدان بن محمد يتفقّد سير العمل في أول محطة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي
علوم الدار
حمدان بن محمد يتفقّد سير العمل في أول محطة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي
اليوم 20:55
تصاعد الدخان إثر قصف إسرائيلي على لبنان
الأخبار العالمية
ترامب يعلن اتفاقا لوقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل
اليوم 20:20
«عربي الشطرنج» ينفذ خطة تطويرية شاملة للارتقاء باللعبة
الرياضة
«عربي الشطرنج» ينفذ خطة تطويرية شاملة للارتقاء باللعبة
اليوم 20:15
