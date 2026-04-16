إجراء قرعة مسابقتي اليد والطائرة في «الألعاب الخليجية»

17 ابريل 2026 00:54

الدوحة (وام)

أُجريت أمس قرعة مسابقتي الكرة الطائرة وكرة اليد ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو المقبل بمشاركة نخبة من الرياضيين الخليجيين يتنافسون في 20 لعبة رياضية.
وأسفرت قرعة كرة اليد، التي تُقام بنظام الدوري من دور واحد لتحديد الترتيب النهائي، عن مواجهة قوية لمنتخب الإمارات في مستهل مشواره أمام نظيره السعودي 15 مايو.
ويخوض منتخب الإمارات سلسلة من المباريات المتتالية، حيث يلتقي قطر 17 مايو، ثم الكويت  19 مايو، وعمان في 20 من نفس الشهر، قبل أن يختتم مبارياته أمام البحرين 21 مايو.
وفي منافسات الكرة الطائرة، التي تُقام أيضاً بنظام الدوري من دور واحد، يستهل منتخب الإمارات مشواره بمواجهة المنتخب القطري يوم 16 مايو، على أن يواجه بعد ذلك تباعاً منتخبات السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

دورة الألعاب الخليجية
بطولة الألعاب الخليجية
الكرة الطائرة
كرة اليد
