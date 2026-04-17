مكسيكو سيتي تستضيف قمة ناجتس وبيسرز في «السلة الأميركي»

17 ابريل 2026 10:50

مكسيكو سيتي (رويترز)
أعلنت رابطة دوري كرة ​السلة الأميركي للمحترفين، أن مباراة "مكسيكو سيتي 2026" ستجمع بين دنفر ⁠ناجتس وإنديانا بيسرز ضمن منافسات الموسم الاعتيادي، ​وذلك في صالة "أرينا سي.دي.إم.إكس" يوم ​السابع ‌من نوفمبر.
وستكون ​هذه المواجهة هي المباراة رقم 35 التي تقيمها الرابطة في المكسيك منذ عام 1992، ‌وهو أكبر عدد من المباريات ‌تستضيفه دولة خارج الولايات المتحدة وكندا. كما تُقام المباراة للسنة الثالثة على التوالي.
وسيدخل دنفر ناجتس، بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لعام 2023، مباراته الثانية في ‌المكسيك معتمداً على ​نيكولا يوكيتش، الحائز على جائزة أفضل لاعب في المسابقة ثلاث مرات، إلى جانب جمال موراي، ​لاعب ‌فريق ⁠كل النجوم ‌لعام 2026، ‌وآرون جوردون. وفي المقابل، سيخوض إنديانا بيسرز، بطل ⁠القسم الشرقي الحالي، مباراته الأولى في ​مكسيكو سيتي، ويضم في صفوفه تايرس هاليبرتون، المختار لمباراة كل النجوم مرتين، وباسكال سياكام، بطل نسخة 2019، والذي اختير أربع ​مرات لمباراة كل النجوم.

