حلم المونديال يستحق.. «واتكينز» يتمسك بالأمل

لندن (رويترز)

لا يزال أولي واتكينز يعلق آماله على الانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا لكرة القدم في ​بطولة كأس العالم، على الرغم من استبعاده من مباراتين وديتين الشهر الماضي أمام أوروجواي واليابان.

وأكد مهاجم أستون فيلا أن ⁠كل ما يستطيع فعله خلال الأسابيع الأخيرة من ​الموسم هو مواصلة تسجيل الأهداف.

ولم يدرج واتكينز، ​الذي ‌خاض 20 مباراة دولية وكان ⁠ضمن ​تشكيلة منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا 2024، في قائمة المدرب توماس توخيل المؤلفة من 35 لاعباً للمباراتين على ملعب ويمبلي، بعد معاناته من فترات تراجع ‌تهديفي خلال الموسم.

لكن منذ الإعلان عن التشكيلة، ‌استعاد واتكينز حسه التهديفي، مسجلاً أربعة أهداف في أربع مباريات، من بينها هدفه رقم 100 بقميص ​أستون فيلا خلال الفوز الكبير 4-صفر على بولونيا في الدوري الأوروبي أمس.

ورداً على سؤال حول إمكانية عودته إلى منتخب إنجلترا، قال اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً لشبكة تي.إن.تي ‌سبورتس "الأمر يرتبط فقط بمواصلة تسجيل ​الأهداف. هذا كل ما يمكنني فعله. شعرت بخيبة أمل لعدم اختياري في التشكيلة السابقة، لكنني أتفهم أسباب (توخيل)".

وأضاف "يتعين علي إثبات نفسي على ​أرض الملعب، ومواصلة ‌تقديم ⁠أداء جيد، وتحقيق ‌أكبر عدد ممكن من ‌الأهداف حتى نهاية الموسم".

ومن المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا مباراتين وديتين ⁠أمام نيوزيلندا وكوستاريكا في يونيو ضمن استعداداته لكأس ​العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وتستهل إنجلترا مشوارها بمواجهة كرواتيا يوم 17 يونيو في دالاس، قبل أن تلتقي غانا في ​23 يونيو، ثم بنما بعد أربعة ​أيام أخرى.