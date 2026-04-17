جولة الحسم الإنجليزية.. 3 قمم ترسم ملامح البطل والبطاقات الأوروبية

لندن(أ ف ب)

يستقبل مانشستر سيتي ضيفه أرسنال المتصدر في مواجهة حاسمة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المرحلة الثالثة والثلاثين الأحد.

ويحتاج تشيلسي المتعثر بشدة للفوز على مانشستر يونايتد في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يسعى ليفربول أيضاً لرفع معنوياته في ديربي الميرسيسايد.

ويحلّ فريق المدرب ميكيل أرتيتا ضيفاً على ملعب الاتحاد الأحد، متقدماً بفارق 6 نقاط عن مطارده المباشر سيتي صاحب المركز الثاني، ساعياً لتحقيق أول لقب له في الدوري منذ عام 2004.

ويعاني أرسنال من تراجع حاد في مستواه خلال الأسابيع الأخيرة، حيث خسر نهائي كأس الرابطة أمام سيتي (0-2)، وتلقى هزيمة مفاجئة في ربع نهائي الكأس أمام ساوثهامبتون من المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، ثم مُني بهزيمة قاسية أمام بورنموث 1-2 في "بريميرليج".

حتى تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا جاء مشروطاً بالتعادل السلبي الصعب إياباً، والذي ضمن له الفوز بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي الأربعاء.

ولم يحقق أرسنال سوى فوز واحد في مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، بينما يقترب سيتي من استعادة مستواه المعهود، بعد فوزه على أرسنال بالذات وليفربول وتشيلسي في آخر ثلاث مباريات.

وبعد سلسلة هزائم مُحبطة، حيث لم يحقق تشيلسي سوى فوز واحد في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، بات على وشك الخروج من سباق المنافسة على مراكز دوري أبطال أوروبا.

لا يملك فريق المدرب ليام روسينيور، صاحب المركز السادس، أي هامش للخطأ في مباراة السبت أمام مانشستر يونايتد الثالث برصيد 55 نقطة على ملعب ستامفورد بريدج.

ويتأخر تشيلسي بفارق سبع نقاط عن يونايتد الذي خسر أمام ليدز في مباراته الأخيرة (1-2)، وبفارق أربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس، مع تبقي ست مباريات.

وستضع الهزيمة أمام يونايتد آمال تشيلسي في التأهل لدوري أبطال أوروبا في خطر شديد، ما يزيد الضغط على المدرب روسينيور بعدما استقبلت جماهير فريقه بصافرات الاستهجان عقب خسارتهم أمام سيتي 0-3 في نهاية الأسبوع الماضي.

وأمام إيفرتون، وبعد خروجه المخيب من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب الثلاثاء، يسعى ليفربول للتعويض في أول ظهور له على ملعب هيل ديكنسون الخاص بإيفرتون الأحد.

خسر فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت بنتيجة 0-4 في مجموع المباراتين أمام سان جيرمان، ما زاد الضغط عليه.

تلقى سلوت ضربة أخرى هذا الأسبوع بإصابة المهاجم الفرنسي أوجو إيكيتيكي في وتر أخيل، ما سيُبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم وسيغيب بالتالي عن نهائي كأس العالم.

يدرك الهولندي راين خرافنبرخ لاعب وسط ليفربول أن الفوز على إيفرتون في أول ديربي ميرسيسايد على ملعبهم الجديد الفخم سيرفع معنويات جماهير "الريدز" القلقة، والأهم من ذلك، سيعزز فرصهم في التأهل للمسابقة القارية الأم.