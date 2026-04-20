«مفرقعات نارية» وغاز مسيّل للدموع ورصاص مطاطي في مباراة كرة قدم

أسونسيون (أ ف ب)

أوقفت السلطات الباراغوانية مباراة كرة قدم بين فريقي أولمبيا ومضيفه سيرو بورتينيو أمس الأحد بعد إصابة عدد من الأشخاص جراء اشتباكات وقعت بين مشجعي الفريق الزائر والشرطة في العاصمة أسونيسون.

وأفاد شهود عيان أن أعمال العنف اندلعت بسبب تفجير مفرقعات نارية قوية تم تهريبها إلى مدرجات ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو المخصّصة لمشجعي سيرو بورتينيو، وقال أحد الأشخاص لصحيفة محلية إن بعض المشجعين نزعوا درع مكافحة الشغب من أحد ضباط الشرطة و«استعرضوه كغنيمة» أمام الجماهير في أسونسيون.

وردت الشرطة بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المدرجات، ما أجبر مئات المتفرجين على الفرار إلى أرض الملعب، وفقاً لما أظهرته لقطات تلفزيونية للحادث، والتي أظهرت دخاناً كثيفاً يغطي أجزاء من المدرجات.

وأُلغيت المباراة التي أقيمت أمام نحو 40 ألف متفرج، بعد 29 دقيقة من صافرة البداية، فيما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، وتم احتجاز نحو 100 شخص.

وأفادت الشرطة المحلية في بيان لها: «تحرك ضباط الشرطة فوراً لضمان سلامة الحاضرين».

وقالت قوات الأمن إن ستة ضباط على الأقل أصيبوا، أحدهم في حالة خطيرة، ونُقلوا إلى المستشفى، ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من المشجعين قد أصيب.

وقال ديفيد توراليس، المتحدث باسم المستشفى، إن الضباط المصابين تعرضوا لإصابات في الرأس، وجروح قطعية، بما في ذلك جروح طعن محتملة، وإصابات أخرى، وأعلنت الشرطة أنها تعمل على «تحديد هوية من أشعلوا فتيل الاشتباك لمعاقبتهم ومنعهم من حضور الفعاليات الرياضية مستقبلاً».

وينص الاتحاد الباراغواياني لكرة القدم على وجوب خسارة الفريق للمباراة إذا أجبر مشجعوه على تعليقها.

وقال رودريجو نوجيس، رئيس نادي أولمبيا، إن ناديه سيطالب بالنقاط الثلاث من محكمة الانضباط التابعة للاتحاد المحلي للعبة.

في غضون ذلك، قال بلاس ريجويرا، رئيس نادي سيرو بورتينيو، إن أولمبيا مسؤول عن أمن الملعب، مشيراً إلى كونه النادي المنظم للمباراة، ويتصدر أولمبيا ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط عن مطارده المباشر سيرو بورتينيو بعد 17 مرحلة.







