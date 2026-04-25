استمرار غياب ماركينيوس وفيتينيا عن سان جرمان



باريس (أ ف ب)

يغيب لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا والقائد البرازيلي ماركينيوس عن مواجهة باريس سان جرمان وضيفه أنجيه، اليوم السبت، ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك قبل ثلاثة أيام من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأكّد غياب فيتينيا أمس الجمعة، عقب البيان الطبي الصادر عن النادي الباريسي: «يشهد الالتهاب في كعب فيتينيا الأيمن تحسناً، وهو يواصل برنامج العمل الفردي»، علماً أنه خرج مصاباً الأحد أمام ليون (خسارة 1-2).

وغاب البرتغالي أيضاً عن مباراة الأربعاء أمام نانت، شأنه شأن مواطنه نونو منديش الذي عاد بدوره إلى قائمة الفريق الباريسي لمواجهة أنجيه السبت، ضمن المرحلة 31 من الدوري المحلي.

في المقابل، لم يتم استدعاء ماركينيوس الذي شارك أساسياً الأربعاء، لمباراة اليوم السبت.