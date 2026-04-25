برشلونة يكسب ختيافي ويوسع فارق الصدارة مع الريال إلى 11 نقطة



خيتافي (رويترز)

واصل برشلونة مسيرته نحو حسم لقب الليجا بفوزه 2 - صفر على مضيفه خيتافي اليوم السبت، محققاً انتصاره التاسع ⁠توالياً في المسابقة؛ بفضل هدفي فيرمين ​لوبيز وماركوس راشفورد.

وبهذا الفوز، ارتفع ​رصيد ‌برشلونة إلى 85 نقطة، ⁠متقدماً ​بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وذلك قبل خمس جولات من نهاية الموسم، بعدما ‌تعادل فريق العاصمة 1-1 مع ريال ‌بيتيس أمس الجمعة.

ويحتل خيتافي حالياً المركز السادس برصيد 44 نقطة.وسعى برشلونة ​لمواصلة تألقه محلياً مع اقترابه من حسم اللقب، لكن خيتافي، الذي ينافس على التأهل للمسابقات القارية، نجح في الحد من خطورة ‌الفريق الكتالوني طوال معظم ​الشوط الأول.

وجاء هدف برشلونة الأول قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما استغل لوبيز تمريرة بيدري المتقنة، ​وانطلق إلى ‌منطقة ⁠الجزاء ‌ليسدد كرة منخفضة قوية ‌داخل المرمى. وحسم برشلونة الفوز في الدقيقة 74 بعد ⁠هجمة مرتدة سريعة انطلقت من رمية ​تماس لخيتافي في عمق ملعب الضيوف. واستلم راشفورد الكرة عند منتصف الملعب وانطلق بها للأمام دون أي رقابة تذكر، قبل أن يسدد كرة منخفضة ​من حافة منطقة الجزاء ليضاعف النتيجة.