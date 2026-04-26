ريال سوسييداد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإسباني



مدريد (أ ف ب)

واصل ريال سوسييداد نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه رايو فايكانو 3-3 الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم، وفرط ريال سوسييداد في تقدمه مرتين واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف، وكان قائده الدولي ميكل أويارسابال نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 22 و76 من ركلة جزاء رافعا رصيده إلى 14 هدفاً في المركز الرابع على لائحة الهدافين، فيما سجل الايسلندي أوري أوسكارسون الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وتناوب على تسجيل ثلاثية رايو فايكانو سيرخيو كاميو (30) والفرنسي فلوريان لوجون (84) والبرازيلي أليماو (90+9).

وهي المباراة الثالثة تواليا في الدوري التي يفشل فيها ريال سوسييداد المتوج بلقب كأس الملك على حساب أتلتيكو مدريد، في تحقيق الفوز فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن مقابل 39 نقطة لرايو فايكانو الحادي عشر.

وأنعش إلتشي آماله في البقاء وزاد مهمة مضيفه ريال أوفييدو صعوبة عندما تغلب عليه 2-1.

وسجل إلتشي هدفين مبكرين عبر بيدرو بيغاس (6) وغونسالو فيار (16)، وقلص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة 76 عبر المغربي إلياس شعيرة.

وارتقى إلتشي الذي حقق فوزه الثالث تواليا إلى المركز الثالث عشر مؤقتا برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف أمام إسبانيول الذي يستضيف ليفانتي يوم غد الإثنين في ختام المرحلة، وبفارق أربع نقاط أمام اشبيلية الثامن عشر وآخر المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية.

في المقابل، مني ريال أوفييدو العائد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى، بخسارته السابعة عشرة هذا الموسم فبقي في المركز الأخير برصيد 28 نقطة.