الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال سوسييداد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإسباني

26 ابريل 2026 21:37


مدريد (أ ف ب)
واصل ريال سوسييداد نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه رايو فايكانو 3-3 الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم، وفرط ريال سوسييداد في تقدمه مرتين واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف، وكان قائده الدولي ميكل أويارسابال نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 22 و76 من ركلة جزاء رافعا رصيده إلى 14 هدفاً في المركز الرابع على لائحة الهدافين، فيما سجل الايسلندي أوري أوسكارسون الهدف الثاني في الدقيقة 63.
وتناوب على تسجيل ثلاثية رايو فايكانو سيرخيو كاميو (30) والفرنسي فلوريان لوجون (84) والبرازيلي أليماو (90+9).
وهي المباراة الثالثة تواليا في الدوري التي يفشل فيها ريال سوسييداد المتوج بلقب كأس الملك على حساب أتلتيكو مدريد، في تحقيق الفوز فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن مقابل 39 نقطة لرايو فايكانو الحادي عشر.
وأنعش إلتشي آماله في البقاء وزاد مهمة مضيفه ريال أوفييدو صعوبة عندما تغلب عليه 2-1.
وسجل إلتشي هدفين مبكرين عبر بيدرو بيغاس (6) وغونسالو فيار (16)، وقلص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة 76 عبر المغربي إلياس شعيرة.
وارتقى إلتشي الذي حقق فوزه الثالث تواليا إلى المركز الثالث عشر مؤقتا برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف أمام إسبانيول الذي يستضيف ليفانتي يوم غد الإثنين في ختام المرحلة، وبفارق أربع نقاط أمام اشبيلية الثامن عشر وآخر المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية.
في المقابل، مني ريال أوفييدو العائد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى، بخسارته السابعة عشرة هذا الموسم فبقي في المركز الأخير برصيد 28 نقطة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©