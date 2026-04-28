شباب الأهلي يستقبل خورفكان في «مؤجلة الجولة 23»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يعود شباب الأهلي إلى سباق «دوري أدنوك للمحترفين» عندما يستقبل ضيفه خورفكان في الساعة 19:20 من مساء الغد، على استاد راشد، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 23.

ويدخل «الفرسان» المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف العين المتصدر، فيما يحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

وكانت المباراة قد تأجلت عن موعدها السابق، بسبب مشاركة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ودّع الفريق الدور نصف النهائي بالخسارة أمام ماتشيدا زيليفيا الياباني 0-1.

ويرفع شباب الأهلي شعار تقليص الفارق مع المتصدر، في محاولة للإبقاء على آماله قائمة في المنافسة على اللقب، مع تبقِّي ثلاث جولات فقط على ختام الموسم بعد هذه المواجهة، في وقت يسعى فيه «الفرسان» للدفاع عن لقب الموسم الماضي، وتفادي الخروج بموسم صفري.

ولن تكون مهمة أصحاب الأرض سهلة، في ظل سعي خورفكان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزّز موقعه في جدول الترتيب، وتدفعه نحو التقدم إلى النصف الأول، خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق وسط الجدول.

ويأمل شباب الأهلي تجاوز آثار الخروج القاري والخسارة الأخيرة أمام العين 2-3 في الدوري، واستعادة نغمة الانتصارات، في مواجهة تحمل أهمية مضاعفة للفريقين في مرحلة حاسمة من الموسم.