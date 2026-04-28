حتا والعروبة.. قمة الوصافة «المفصلية» في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يخوض فريقا حتا وضيفه العروبة مواجهة مفصلية في سباق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، عندما يلتقيان في الساعة 17:55 مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد، في المباراة المؤجلة من الجولة 25، والتي تأجلت بسبب ارتباط «الإعصار» بخوض نهائي «كأس الاتحاد» أمام 365 الأسبوع الماضي.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في سباق الصعود إلى دوري المحترفين، مع احتدام المنافسة بين أكثر من ستة فرق، قبل خمس جولات من ختام الدوري، الذي يتصدره يونايتد برصيد 50 نقطة، يليه دبا الحصن بـ46 نقطة، ثم الذيد والعربي في المركزين الثالث والرابع برصيد 44 نقطة لكل منهما.

ويدخل حتا اللقاء بطموح تعويض خسارته لقب «كأس الاتحاد» بركلات الترجيح أمام 365، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 43 نقطة من 22 مباراة، وهو الرصيد ذاته الذي يملكه العروبة صاحب المركز السادس، ما يمنح المواجهة طابعاً مباشراً لفض الشراكة والتقدم خطوة نحو مراكز الصعود.

وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب العروبة ضمن الجولة العاشرة، ما يزيد من ترقب مواجهة الإياب في ظل تقارب المستوى والطموحات.

وتأتي المباراة المؤجلة قبل انطلاق الجولة 26، المقررة مساء الأحد المقبل، والتي تشهد سبع مواجهات تجمع مصفوت ويونايتد، العربي والإمارات، العروبة ودبا الحصن، سيتي ومجد، الحمرية والفجيرة، الذيد والجزيرة الحمراء، والاتفاق وحتا.