الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حتا والعروبة.. قمة الوصافة «المفصلية» في «دوري الأولى»

28 ابريل 2026 15:45

معتصم عبدالله (أبوظبي)
يخوض فريقا حتا وضيفه العروبة مواجهة مفصلية في سباق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، عندما يلتقيان في الساعة 17:55 مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد، في المباراة المؤجلة من الجولة 25، والتي تأجلت بسبب ارتباط «الإعصار» بخوض نهائي «كأس الاتحاد» أمام 365 الأسبوع الماضي.
وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في سباق الصعود إلى دوري المحترفين، مع احتدام المنافسة بين أكثر من ستة فرق، قبل خمس جولات من ختام الدوري، الذي يتصدره يونايتد برصيد 50 نقطة، يليه دبا الحصن بـ46 نقطة، ثم الذيد والعربي في المركزين الثالث والرابع برصيد 44 نقطة لكل منهما.
ويدخل حتا اللقاء بطموح تعويض خسارته لقب «كأس الاتحاد» بركلات الترجيح أمام 365، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 43 نقطة من 22 مباراة، وهو الرصيد ذاته الذي يملكه العروبة صاحب المركز السادس، ما يمنح المواجهة طابعاً مباشراً لفض الشراكة والتقدم خطوة نحو مراكز الصعود.
وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب العروبة ضمن الجولة العاشرة، ما يزيد من ترقب مواجهة الإياب في ظل تقارب المستوى والطموحات.
وتأتي المباراة المؤجلة قبل انطلاق الجولة 26، المقررة مساء الأحد المقبل، والتي تشهد سبع مواجهات تجمع مصفوت ويونايتد، العربي والإمارات، العروبة ودبا الحصن، سيتي ومجد، الحمرية والفجيرة، الذيد والجزيرة الحمراء، والاتفاق وحتا.

آخر الأخبار
«تجربة روسية» في العاصمة الإدارية تجهز منتخب مصر لمونديال 2026
الرياضة
وزارة الاقتصاد والسياحة تحجب 13667 موقعاً مخالفاً خلال الربع الأول من 2026
اليوم 18:00
إيراولا وسيلفا وألونسو مرشحون لتدريب تشيلسي
اقتصاد
توقعات الطقس في الإمارات غداً
اليوم 17:55
نادي الإمارات يحصد لقب بطولة كأس الإمارات تحت 21 سنة
الرياضة
إيراولا وسيلفا وألونسو مرشحون لتدريب تشيلسي
اليوم 17:45
توقعات الطقس في الإمارات غداً
علوم الدار
توقعات الطقس في الإمارات غداً
اليوم 17:40
نادي الإمارات يحصد لقب بطولة كأس الإمارات تحت 21 سنة
الرياضة
نادي الإمارات يحصد لقب بطولة كأس الإمارات تحت 21 سنة
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©