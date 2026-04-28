عدد اليوم
ويسا للبيع في نيوكاسل

28 ابريل 2026 14:33

 

لندن (د ب أ)
أبدى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم استعداده لبيع نجمه يوان ويسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقاً لتقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، وانضم ويسا لنيوكاسل العام الماضي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، لكنه عانى من أجل ترك بصمته مع الفريق، بعد معاناته من سلسلة من الإصابات، بالإضافة للتغييرات التكتيكية لإيدي هاو، مدرب الفريق.
ووصل اللاعب الكونغولي الديمقراطي إلى ملعب سانت جيمس بارك بتوقعات عالية، حيث ورث القميص رقم 9 الشهير الذي ارتداه أساطير نيوكاسل مثل آلان شيرر، لكن هذه الخطوة سرعان ما تحولت إلى كابوس لكل من اللاعب والنادي.
وبعد التعاقد معه من فريق برينتفورد في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية في سبتمبر الماضي، لتعويض رحيل السويدي ألكسندر إيساك لليفربول، فشل ويسا في استعادة مستواه الذي جعله لاعباً بارزاً في فريق غرب العاصمة البريطانية لندن الموسم الماضي.
وتعثّر موسم ويسا (29 عاماً) قبل أن يبدأ فعلياً، فقد تسبّبت إصابة في الركبة تعرّض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في عدم ظهوره الأول في مباراة رسمية إلا في ديسمبر الماضي.
ومنذ ذلك الحين، لم يشارك ويسا سوى في 24 مباراة مع نيوكاسل، وظل حبيس مقاعد البدلاء في أغلب الأحيان، حيث شارك أساسياً في مباراة واحدة فقط من آخر 16 مباراة خاضها مع نيوكاسل، مسجلاً ثلاثة أهداف فقط.
ووفقاً لصحيفة (ذا أثليتيك)، اليوم الثلاثاء، يعتزم نيوكاسل البحث بجدية عن إمكانية بيع ويسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فرغم الاستثمار الكبير الذي تم ضخه قبل ثمانية أشهر فقط، فإن إدارة النادي مستعدة للموافقة على بيعه، حتى لو كان ذلك يعني تكبُّد خسارة فادحة.
ولا يزال ويسا مرتبطاً بعقد طويل الأمد مع نيوكاسل، وقد أبدى رغبته في البقاء والمنافسة على مكانه في التشكيلة الأساسية، لكن يبدو أن إدارة النادي لديها خطط أخرى.

أخبار ذات صلة
كفاراتسخيليا يحسم مستقبله مع سان جيرمان
أرسنال ملوك الركنيات في البريميرليج
نيوكاسل
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
انتقالات اللاعبين
آخر الأخبار
كفاراتسخيليا يحسم مستقبله مع سان جيرمان
الرياضة
كفاراتسخيليا يحسم مستقبله مع سان جيرمان
اليوم 15:30
دبي تحقق أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم
علوم الدار
دبي تحقق أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم
اليوم 15:18
كأس «أبوظبي الإسلامي».. «كلاسيكو الإمارات» يرسم طريق البطولات
الرياضة
كأس «أبوظبي الإسلامي».. «كلاسيكو الإمارات» يرسم طريق البطولات
اليوم 15:15
تحذير من «يويفا» إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
الرياضة
تحذير من «يويفا» إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
اليوم 15:15
انطلاق كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في دبي السبت المقبل
الرياضة
انطلاق كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في دبي السبت المقبل
اليوم 15:11
