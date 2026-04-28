تعرف على توقعات الرئيس ماكرون لمباراة سان جيرمان والبايرن

28 ابريل 2026 14:47


أندورا (أ ف ب)
توقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فوز باريس سان جرمان حامل اللقب على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 3-1، قبل مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وصرّح الرئيس، رداً على أسئلة طلاب في إحدى المدارس خلال زيارة لإمارة أندورا: «أنا من مشجعي مرسيليا، لكن الليلة يلعب باريس سان جرمان، لذا فأنا أشجّع باريس سان جيرمان!»، وأكد: «أعتقد أنهم سيفوزون 3-1!! 3-1!!».
وعندما سُئل هل من الممكن تحقيق الفوز في النهائي أيضاً؟ ألمح قائلاً: «الأمر ليس محسوماً أبداً، لكنهم فريق رائع، نعم».
وأضاف: «وأعتقد أننا نملك منتخباً فرنسياً رائعاً أيضاً لكأس العالم، لدي ثقة في المدرب ديدييه ديشان».

