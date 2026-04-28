ألفاريز: لا أُهدر طاقتي في مطاردة الشائعات!



مدريد (د ب أ)

صرح جوليان ألفاريز، نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، بأنه يبذل قصارى جهده لتجاهل الشائعات، التي تربطه بالانتقال إلى أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، وارتبط اسم ألفاريز الفائز بكأس العالم عام 2022 مع منتخب الأرجنتين، بالانتقال إلى ملعب كامب نو هذا العام، رغم النفي المتكرر من إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، لإمكانية انتقاله، خاصة أنه مرتبط مع النادي بعقد حتى عام 2030.

ومع ذلك، لم تتوقف التقارير الواردة من برشلونة التي تفيد بأنه هدف الفريق الكتالوني الأول لخلافة النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما أبدى كل من أرسنال، منافس أتلتيكو في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وباريس سان جيرمان الفرنسي اهتمامهما باللاعب، لكن برشلونة سيكون خياره الأول، وفقاً لتلك التقارير.

ورداً على ذلك، يعتزم أتلتيكو مضاعفة راتب ألفاريز في عقد جديد لتبديد أي شكوك حول مستقبله، حسبما أفاد موقع (فوتبول إسبانيا) الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، وفي حديثه لوسائل الإعلام قبل مباراة أتلتيكو مع ضيفه أرسنال، غداً الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال، سُئل ألفاريز عن هذه التكهنات المستمرة.

وصرح اللاعب الأرجنتيني لصحيفة ماركا الإسبانية «أحاول ألا أُطيل التفكير في الأمر لأن هناك جديداً يظهر كل أسبوع، معلومات جديدة، ولا أُهدر طاقتي عليها»، أضاف ألفاريز «بدلاً من ذلك، أُركز على ما نقوم به. هذا هو أهم وقت في الموسم، وأريد أن أكون في أفضل حالاتي لأُساعد الفريق ونحقق إنجازات عظيمة هنا».

أشار لاعب أتلتيكو: «لا يُمكنني أن أوضح أو أنفي الأمور باستمرار. لا أُعر اهتماماً لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي لأنها غالباً ما تتحول إلى دوامة من الأكاذيب. لهذا السبب لا أُهدر طاقتي عليها، وأُوفرها للأمور التي تهمني ولما يمكنني القيام به لمساعدة الفريق».