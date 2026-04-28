الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
تحذير من «يويفا» إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

تحذير من «يويفا» إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
28 ابريل 2026 15:15


روما (د ب أ)
يعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بشدة تعيين مفوّض للاتحاد الإيطالي للعبة، الأمر الذي قد يعرّض حق إيطاليا في استضافة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2032» للخطر، بل ربما يؤدي لاستبعاد الأندية الإيطالية من المنافسات القارية، بحسب تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.
ويتوقع «يويفا» عدم وجود أي تدخل سياسي في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، المقرر إجراؤها 22 يونيو المقبل.
وكانت فضيحة تحكيمية جديدة اندلعت في إيطاليا بعد أسابيع قليلة من استقالة رئيس الاتحاد جابرييل جرافينا في أعقاب خروج إيطاليا من الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، ما دفع وزير الرياضة الإيطالي، أندريا أبودي، لاقتراح اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل تعيين مفوض خارجي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
ومع ذلك، ووفقاً لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية، فإن مثل هذا السيناريو سيُثير قلقاً بالغاً لدى يويفا، الذي حذّر من أن أي تدخل سياسي في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد يعرّض إيطاليا لخطر فقدان حقها في المشاركة في استضافة بطولة أمم أوروبا 2032، بل ربما يؤدي لاستبعاد الأندية الإيطالية من البطولات الأوروبية.
ويعني تعيين مفوض من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، من جانب اللجنة الأولمبية الإيطالية، وضع الاتحاد فعلياً تحت الإدارة، وهو سيناريو يسعى يويفا لتجنبه.
ووفقاً للتقرير، فقد ناقش رئيس رابطة الدوري الإيطالي، إيزيو ماريا سيمونيلي، الأمر بالفعل مع السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس يويفا، ورغم عدم إصدار «يويفا» بياناً رسمياً حول هذا الموضوع، فإن موقفه واضح وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة على إيطاليا في حال تعيين مفوّض بدلاً من رئيس جديد منتخب.

