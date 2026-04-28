الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الطائرة يواجه قطر في افتتاح دورة الألعاب الخليجية

28 ابريل 2026 16:00


دبي (وام)
يواجه منتخب الطائرة للرجال نظيره القطري في افتتاح مشواره بدورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، التي تستضيفها العاصمة القطرية خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو المقبل، وأعلنت اللجنة المنظمة جدول مباريات البطولة، حيث يستهل منتخب الإمارات مبارياته أمام قطر 16 مايو، ثم يلتقي تباعاً منتخبات البحرين والسعودية والكويت، قبل أن يختتم مشاركته أمام منتخب سلطنة عُمان يوم 22 مايو، ضمن نظام الدوري من دور واحد.
وفي إطار التحضيرات، أعلن اتحاد الطائرة برنامج إعداد المنتخب الوطني، الذي يشمل حالياً تجمّعاً مفتوحاً في نادي الوصل يستمر حتى الأول من مايو، بمشاركة 17 لاعباً تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة المدرب زياد لرقش، على أن يعقبه معسكر داخلي مغلق يتخلله خوض مباراتين وديتين قبل السفر إلى الدوحة، مع تقليص القائمة النهائية إلى 12 لاعباً.
وأكد عوض المنصوري، الأمين العام المساعد في الاتحاد، أن المشاركة في البطولة تأتي ضمن جهود تعزيز الحضور الخليجي وترسيخ روح المنافسة، إلى جانب تقديم مستويات فنية تعكس تطور اللعبة في الدولة، رغم تحديات فترة الإعداد.
وأوضح أن التجمعات الحالية في نادي الوصل، التي تُقام يومي الأربعاء والجمعة، تهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن مباريات ودية تسهم في تطوير الجوانب التكتيكية.

أخبار ذات صلة
الكرة الطائرة
اتحاد الطائرة
منتخب الطائرة
دورة الألعاب الخليجية
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©