«الشارقة البحري» ينظّم بطولة خورفكان للتجديف الأرضي السبت

«الشارقة البحري» ينظّم بطولة خورفكان للتجديف الأرضي السبت
28 ابريل 2026 16:30


الشارقة (وام)
أعلن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، عن تنظيم بطولة خورفكان للتجديف الأرضي يوم السبت المقبل في خورفكان، بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث ومجلس الشارقة الرياضي، ويشارك في البطولة ما يقرب من 100 متسابق يمثّلون 5 أندية، سجّلت حضورها حتى الآن، هي نادي الشارقة للرياضات البحرية، وأكاديمية فيكتور، ونادي الحمرية، وشرطة دبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، إلى جانب مشاركين من فئة «من دون نادي».
وتشمل المنافسات فئات فردي الرجال أقل من 15 و17 و19 سنة، وفئة الكبار «Senior»، وفردي السيدات أقل من 17 و19 سنة، والكبار، إضافة إلى سباقات الرباعي تتابع للرجال أقل من 15 و17 و19 سنة، والكبار، ورباعي تتابع بنات لفئة الكبار، بما يعكس تنوع المشاركة واتساع قاعدة المنافسة بين المراحل السنية المختلفة.
وأكد أحمد عيسى الحوسني، مدير عام النادي، أن تنظيم بطولة خورفكان للتجديف الأرضي يأتي ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى تنويع الأجندة الرياضية وتعزيز حضور الرياضات البحرية والأنشطة المرتبطة بها على مستوى الإمارة، لافتاً إلى أن إدراج هذا النوع من البطولات يسهم في توسيع قاعدة الممارسة واستقطاب شرائح جديدة من الشباب.
وأشار إلى أن البطولة تُمثّل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الواعدة وصقل قدرات اللاعبين في بيئة تنافسية آمنة ومحفّزة، بما يدعم مسيرة تطوير الكوادر الرياضية، ويعزّز فرص إعداد جيل قادر على تمثيل الدولة في المحافل المختلفة.
وأوضح أن اختيار مدينة خورفكان لاستضافة الحدث يعكس مكانتها كوجهة رياضية وسياحية متميزة، لما تتمتع به من بنية تحتية ومقومات طبيعية جاذبة، مؤكداً أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يسهم في تنشيط الحركة الرياضية والمجتمعية، إلى جانب نشر ثقافة الرياضة وترسيخ نمط الحياة الصحي بين مختلف فئات المجتمع.

