الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«الجولة 25» لدورينا 10و11 مايو المقبل

28 ابريل 2026 16:45


معتز الشامي (أبوظبي)
حددت رابطة المحترفين، يومي 10و11 مايو المقبل، موعدا لمباريات الجولة 25 وقبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث سيشهد اليوم الأول للجولة مباريات الفرق التي تنافس على اللقب والهبوط، بحيث يلتقي دبا أمام عجمان، ويحل الشارقة ضيفا على البطائح، قبل أن يستضيف بني ياس فريق شباب الأهلي، بينما يحل الظفرة ضيفاً على العين.
وفي اليوم الثاني للجولة، تلعب أندية النصر أمام كلباء على ملعب استاد آل مكتوم بدبي، وخورفكان أمام الوحدة، وتشهد الجولة قمة الجزيرة أمام الوصل على استاد محمد بن زايد في مباراة، على حسم المركز الثالث في ظل اشتعال المراكز الخمس الأولى من ترتيب الدوري، كونها مؤهلة لبطولات دوري أبطال آسيا للنخبة و«الأبطال 2».
ويتوقع أن تكون مواجهات الجولة الأخيرة أحد أيام 15 إلى 18 من نفس الشهر، بينما يختتم الموسم بأغلى البطولات والألقاب، ونهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين العين والجزيرة في أبوظبي يوم 22 مايو المقبل.

أخبار ذات صلة
نادي الإمارات يحصد لقب بطولة كأس الإمارات تحت 21 سنة
الأرقام القياسية تضع «كلاسيكو أبوظبي الإسلامي» في ميزان المواجهات التاريخية
رابطة المحترفين
اتحاد الكرة
دورينا
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
«تجربة روسية» في العاصمة الإدارية تجهز منتخب مصر لمونديال 2026
الرياضة
«تجربة روسية» في العاصمة الإدارية تجهز منتخب مصر لمونديال 2026
اليوم 18:00
وزارة الاقتصاد والسياحة تحجب 13667 موقعاً مخالفاً خلال الربع الأول من 2026
اقتصاد
وزارة الاقتصاد والسياحة تحجب 13667 موقعاً مخالفاً خلال الربع الأول من 2026
اليوم 17:55
إيراولا وسيلفا وألونسو مرشحون لتدريب تشيلسي
الرياضة
إيراولا وسيلفا وألونسو مرشحون لتدريب تشيلسي
اليوم 17:45
توقعات الطقس في الإمارات غداً
علوم الدار
توقعات الطقس في الإمارات غداً
اليوم 17:40
نادي الإمارات يحصد لقب بطولة كأس الإمارات تحت 21 سنة
الرياضة
نادي الإمارات يحصد لقب بطولة كأس الإمارات تحت 21 سنة
اليوم 17:30
