«الجولة 25» لدورينا 10و11 مايو المقبل



معتز الشامي (أبوظبي)

حددت رابطة المحترفين، يومي 10و11 مايو المقبل، موعدا لمباريات الجولة 25 وقبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث سيشهد اليوم الأول للجولة مباريات الفرق التي تنافس على اللقب والهبوط، بحيث يلتقي دبا أمام عجمان، ويحل الشارقة ضيفا على البطائح، قبل أن يستضيف بني ياس فريق شباب الأهلي، بينما يحل الظفرة ضيفاً على العين.

وفي اليوم الثاني للجولة، تلعب أندية النصر أمام كلباء على ملعب استاد آل مكتوم بدبي، وخورفكان أمام الوحدة، وتشهد الجولة قمة الجزيرة أمام الوصل على استاد محمد بن زايد في مباراة، على حسم المركز الثالث في ظل اشتعال المراكز الخمس الأولى من ترتيب الدوري، كونها مؤهلة لبطولات دوري أبطال آسيا للنخبة و«الأبطال 2».

ويتوقع أن تكون مواجهات الجولة الأخيرة أحد أيام 15 إلى 18 من نفس الشهر، بينما يختتم الموسم بأغلى البطولات والألقاب، ونهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين العين والجزيرة في أبوظبي يوم 22 مايو المقبل.