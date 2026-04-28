الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
إيراولا وسيلفا وألونسو مرشحون لتدريب تشيلسي

لندن (د ب أ)
ذكر تقرير إعلامي أن أندوني إيراولا وماركو سيلفا وتشابي ألونسو من بين المدربين المرشحين لتدريب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، في الصيف المقبل خلفا لليام روسينيور، وذكر الموقع الإلكتروني لشبكة «سكاي سبورتس» أن هناك مجموعة أكبر من المرشحين ذوي الكفاءة العالية سيكونون متاحين هذا الصيف، مقارنة بآخر مرة قام المنادي بتعيين مدير فني في نهاية الموسم.
وعندما تولى إنزو ماريسكا تدريب الفريق في يونيو 2024، كان كيران ماكينا، هو المرشح الآخر في القائمة المختصرة، ولم يكن أي من المدربين عنده تجربة سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الوقت.
والآن يرغب تشيلسي في التعاقد مع مدرب لديه خبرة في الدوري الإنجليزي، أو شخص لديه سجل حافل بالإنجازات في المستويات العليا أو يتمتع بالميزتين.
وقال إيراولا إنه سيرحل عن بورنموث هذا الصيف، فيما لا يعمل ألونسو حاليا، وينتهي عقد سيلفا مع فولهام بعد شهرين، ولا يشعر مسؤولو تشيلسي بأنهم في عجلة من أمرهم لتعيين مدرب، حيث سيظل كالون ماكفرلين في المنصب لنهاية الموسم.

