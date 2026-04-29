سبيرز يعود إلى الدور الثاني من «البلاي أوف» بعد 9 سنوات

نيويورك (أ ف ب)

قاد النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريقه سان أنتونيو سبيرز لبلوغ الدور الثاني من «بلاي أوف» الغرب في دوري كرة السلة الأميركي «أن بي أيه» للمرة الأولى منذ 2017، بعدما حسم سلسلته مع بورتلاند ترايل بلايزرز 4-1 بالفوز عليه 114-95.

ولم يصل سبيرز إلى الدور الثاني من «بلاي أوف» الغرب (نصف نهائي الدوري) منذ موسم 2016-2017 حين بلغ نهائي المنطقة، حيث خسر أمام جولدن ستايت ووريرز 0-4، لينتهي مشواره نحو اللقب الأول منذ 2014 والسادس في تاريخه.

تأهل بعدها سبيرز إلى الـ«بلاي أوف» في الموسمين التاليين، ثم فشل في تحقيق ذلك من 2019-2020 حتى الموسم الماضي.

لكن بوجود ويمبانياما الذي تأقلم تماماً مع حدة وتنافسية الدوري في موسمه الثالث، أنهى سبيرز الموسم المنتظم وصيفاً لأوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب في ترتيب المنطقة الغربية، ثم نجح الثلاثاء في حسم تأهله إلى الدور الثاني بعد مباراة سيطر عليها من البداية حتى النهاية على أرضه وبين جمهوره.

وسجّل ويمبانياما 17 نقطة مع 14 متابعة و6 صدات دفاعية (بلوك)، ليلعب الدور الرئيس في حسم السلسلة (يتأهل إلى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع من أصل سبع مباريات ممكنة).

واندفع سبيرز الذي عاد من تأخر بلغ 19 نقطة للفوز في المباراة الرابعة، بقوة منذ البداية ورفع الفارق إلى 28 نقطة، قبل أن يدخل الاستراحة متقدماً 65-45.

وسجّل بلايزرز 11 نقطة متتالية من دون أي رد لأصحاب الأرض، مقلّصاً تأخره بفارق 20 نقطة في الربع الرابع إلى 9 نقاط، لكن سبيرز ردّ سريعاً.

وسجّل ديأرون فوكس 13 من نقاطه الـ21 في الربع الأخير، فيما نجح ويمبانياما الذي غاب عن المباراة الثالثة تطبيقاً لبروتوكول الارتجاج الدماغي، في تصديين حاسمين ليؤمّن فوز فريقه وحسمه السلسلة.