«الفيفا» يقر زيادة المخصصات المالية لمنتخبات مونديال 2026

29 ابريل 2026 10:08

لندن (د ب أ)
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على زيادة المخصصات المالية للدول المشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام هذا العام.
وخلال اجتماع لمجلس فيفا في فانكوفر كندا، تم الاتفاق على زيادة الموارد المالية التي سيتم توزيعها على جميع الفرق الـ 48 المشاركة بنسبة 15 %، ليصل إجماليها إلى 871 مليون دولار.
سيتم تقسيم المبلغ إلى تمويل مخصص للتحضير للبطولة، والتصفيات، بالإضافة إلى دعم تكاليف وفود المنتخبات وتخصيصات التذاكر.
وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان :" فيفا فخور بوصوله إلى أقوى وضع مالي في تاريخه، ما يتيح لنا مساعدة جميع اتحاداتنا الأعضاء بطريقة غير مسبوقة".
وأضاف :" هذا مثال آخر على كيفية إعادة استثمار موارد فيفا في تطوير اللعبة".
ويأتي قرار زيادة الجائزة المالية يأتي بعد مناقشات مع فيفا والاتحادات الأعضاء.
وكانت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" ذكرت في فبراير الماضي وجود مخاوف لدى الاتحادات الأوروبية من احتمال تكبدها خسائر مالية نتيجة المشاركة في البطولة.
وأقر فيفا في ديسمبر الماضي جوائز مالية قياسية بقيمة 727 مليون دولار سيتم توزيعها على المنتخبات الـ48 المتأهلة، بما في ذلك 50 مليون دولار للفريق الفائز.
ووافق المجلس أيضاً على إلغاء البطاقات الصفراء بنهاية دور المجموعات في كأس العالم، وكذلك بعد دور الثمانية.
ويدخل نظام الـ48 منتخباً الموسع دوراً إضافياً هو دور الـ32، ما يزيد من إجمالي عدد المباريات التي تخوضها الفرق التي تصل إلى الأدوار النهائية. ومن دون أي تعديلات على اللوائح، كان من الممكن أن يؤدي هذا التوسع إلى زيادة حالات الإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، حيث يؤدي الحصول على بطاقتين صفراوين إلى الإيقاف.
في الوقت نفسه، تم الاتفاق بالإجماع على إمكانية معاقبة أي لاعب يغطي فمه خلال موقف تصادمي مع منافس ببطاقة حمراء.
كما يمكن تطبيق عقوبة الطرد أيضاً على أي لاعب يغادر أرض الملعب احتجاجاً على قرار الحكم، أو على أي مسؤول في الفريق يحرض اللاعبين على مغادرة أرض الملعب.

