فضائح التحكيم الإيطالي تتواصل بشكوى جديدة في الدرجة الثالثة

معتز الشامي (أبوظبي)

تتواصل تداعيات فضيحة التحكيم في الكرة الإيطالية، بعدما امتدت آثارها إلى درجات أدنى في هرم كرة القدم، مع ظهور أزمة جديدة في دوري الدرجة الثالثة، هذه المرة بطلها الحكم الدولي السابق دانييلي أورساتو، الذي يشغل حالياً منصب المسؤول عن تعيين الحكام في المسابقة.

وكشفت تقارير إعلامية إيطالية أن شكوى رسمية تم تقديمها إلى المدعي العام في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، على خلفية أحداث مباراة أسكولي وفيز بيسارو التي أُقيمت في الرابع من أبريل، حيث تركزت الشكوى حول دور أورساتو وتصرفاته عقب اللقاء.

وبحسب التفاصيل، فإن الجدل يدور حول مكالمة هاتفية أجراها أورساتو مع حكم المباراة جورجيو دي تشيكو بعد صافرة النهاية، حيث تمت المكالمة عبر مكبر الصوت وبحضور عدد من المسؤولين والمراقبين، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثير مثل هذا السلوك على تقييم أداء الحكم.

ويرى منتقدو الواقعة أن إجراء مكالمة بهذا الشكل قد يفتح الباب أمام التأثير غير المباشر على قرارات التقييم، خاصة في ظل وجود أطراف متعددة تستمع للمحادثة، مما قد ينعكس على مبدأ الحياد والاستقلالية داخل المنظومة التحكيمية.

وفي المقابل، تشير روايات أخرى إلى أن نية أورساتو لم تكن سلبية، بل إنه أراد توجيه التهنئة للحكم وطاقمه على أدائهم في المباراة، وفضّل أن يتم ذلك بشكل جماعي عبر مكبر الصوت، حتى تصل رسالة التقدير إلى الجميع، وهو ما يضع الحادثة في إطار مختلف قد يكون بعيدًا عن أي شبهة تعمد.

وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تصاعد التدقيق على منظومة التحكيم في إيطاليا، عقب الأزمة الأخيرة التي طالت المسؤول عن تعيين الحكام في الدرجتين الأولى والثانية جيانلوكا روكي، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول آليات الإدارة والرقابة.

ورغم أن القضيتين منفصلتان، فإن تزامنهما يعزز المخاوف بشأن مستوى الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات التحكيمية، خاصة مع تكرار الوقائع التي تضع نزاهة التقييم تحت المجهر.

ومع استمرار التحقيقات المنتظرة، تترقب الأوساط الكروية في إيطاليا ما ستسفر عنه هذه الشكوى، في ظل أهمية نتائجها في إعادة بناء الثقة داخل منظومة التحكيم، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في مختلف درجات اللعبة.