إيطاليا تتفادى عقوبات «يويفا» بالاستبعاد من يورو 2032!

معتز الشامي (أبوظبي)

تنفست الأوساط الرياضية في إيطاليا الصعداء بعد قرار رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية لوتشيانو بونفيجليو، بعدم تعيين مفوض لإدارة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وهو القرار الذي أنهى حالة من القلق الكبير بشأن احتمالية تعرض الكرة الإيطالية لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وجاء هذا القرار في توقيت حساس، بعدما تصاعدت المخاوف من إمكانية تدخل اللجنة الأولمبية وفرض إدارة مؤقتة على الاتحاد، وهو السيناريو الذي كان مرفوضاً بشدة من قبل "يويفا"، الذي لوّح بإجراءات قد تصل إلى حرمان إيطاليا من استضافة يورو 2032، إلى جانب احتمال استبعاد الأندية الإيطالية من البطولات الأوروبية.

وأكد بونفيجليو في تصريحات إعلامية أن الظروف الحالية لا تستدعي تعيين مفوض، مشدداً على أنه يتخذ قراراته وفق القوانين فقط، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو توجهات، وموضحاً أنه سبق وأن لجأ إلى هذا الخيار، عندما كانت الظروف تستوجب ذلك، لكن الوضع الحالي لا يبرر مثل هذا التدخل.

وكانت الأزمة قد تفاقمت في الفترة الأخيرة عقب استقالة رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييلي جرافينا، بعد خروج المنتخب من الملحق المؤهل لكأس العالم، وهو ما أدى إلى الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في 22 يونيو المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى المنظومة الكروية.

كما زادت الضغوط بعد تفجر فضيحة تحكيم جديدة داخل الكرة الإيطالية، والتي أعادت الشكوك حول نزاهة بعض القرارات التحكيمية، وأثارت جدلاً واسعاً حول آليات إدارة تقنية الفيديو، وهو ما دفع البعض للمطالبة بإجراءات استثنائية لإصلاح الوضع.

وفي المقابل، أكدت مصادر حكومية إيطالية أنه لا توجد أي نية لفرض سيطرة سياسية على كرة القدم من خلال تعيين مفوض، لكنها شددت على ضرورة تقديم حلول فورية وإصلاحات حقيقية تعيد الثقة في المنظومة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه اللعبة.

ويعكس هذا التطور حالة التوازن التي تحاول المؤسسات الرياضية والحكومية تحقيقها، بين الحفاظ على استقلالية كرة القدم من جهة، والاستجابة لمطالب الإصلاح من جهة أخرى، في وقت تسعى فيه إيطاليا لتجنب أي صدام مع الهيئات الأوروبية وضمان استقرار مستقبلها الكروي.