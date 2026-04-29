أرسنال يقتحم مفاوضات سان جيرمان وبرشلونة لضم ألفاريز

لندن (د ب أ)

يهتم نادي أرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، لكنه يواجه منافسة في سبيل ضمه من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، وفقاً لما أكده دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

وأكد مدرب أتلتيكو مدريد الاهتمام باللاعب قبل لقاء فريقه ضد أرسنال الليلة بذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب متروبوليتانو.

وقال سيميوني عندما سُئل عن التقارير التي تربط اللاعب بالانتقال إلى أرسنال: «لست مطّلعاً على أفكار جوليان ألفاريز».

وقال أيضاً: «من الطبيعي أن يكون لاعب رائع مثل جوليان ألفاريز مطلوباً في أندية مثل أرسنال وباريس سان جيرمان وبرشلونة».

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «هذا أمر طبيعي، لأنه لاعب جيد للغاية».

وأحرز ألفاريز 48 هدفاً في 104 مباريات، منذ انتقاله للفريق من مانشستر سيتي مقابل 82 مليون إسترليني، حيث حقق لقبي الدوري الإنجليزي عامين متتاليين من بينهما موسم الثلاثي.

ألفاريز «26 عاماً» يُعد مألوفاً بالنسبة لأندريا بيرتا المدير الرياضي لأرسنال، والذي كان قد أشرف على انتقال اللاعب إلى أتلتيكو مدريد قادماً من السيتي.