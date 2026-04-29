ديمبيلي: لن نغير فلسفتنا في مهاجمة بايرن بالإياب

لندن (د ب أ)

أعرب عثمان ديمبيلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن سعادته بالفوز على بايرن ميونيخ 5/ 4 أمس الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وقال ديمبيلي، الذي سجّل هدفين وحصد جائزة رجل المباراة، لقناة «كانال+»: «كانت مباراة بين فريقين عظيمين يهاجمان ولا يترددان».

وأضاف: «سعداء بالنتيجة، رغم أننا توقفنا عن اللعب قليلاً عندما كنا متقدمين 5/ 2 وحتى نهاية المباراة».

وأضاف: «لن نقوم بتغيير فلسفتنا. سنهاجم، وهم سيهاجمون أيضاً. لذلك أعتقد أن مباراة الإياب ستكون رائعة».