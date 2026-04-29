الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديمبيلي: لن نغير فلسفتنا في مهاجمة بايرن بالإياب

ديمبيلي: لن نغير فلسفتنا في مهاجمة بايرن بالإياب
29 ابريل 2026 11:09

لندن (د ب أ)
أعرب عثمان ديمبيلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن سعادته بالفوز على بايرن ميونيخ 5/ 4 أمس الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.
وقال ديمبيلي، الذي سجّل هدفين وحصد جائزة رجل المباراة، لقناة «كانال+»: «كانت مباراة بين فريقين عظيمين يهاجمان ولا يترددان».
وأضاف: «سعداء بالنتيجة، رغم أننا توقفنا عن اللعب قليلاً عندما كنا متقدمين 5/ 2 وحتى نهاية المباراة».
وأضاف: «لن نقوم بتغيير فلسفتنا. سنهاجم، وهم سيهاجمون أيضاً. لذلك أعتقد أن مباراة الإياب ستكون رائعة».

أخبار ذات صلة
تتخطى المليار يورو.. تعرّف على التشكيلة الأغلى في نصف نهائي «الأبطال»
كين: نفس الحماس يكفينا للفوز في أرينا
عثمان ديمبيلي
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التعاون للشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وأذربيجان
اقتصاد
انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التعاون للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأذربيجان
اليوم 12:14
إيطاليا تتفادى عقوبات «يويفا» بالاستبعاد من يورو 2032!
الرياضة
إيطاليا تتفادى عقوبات «يويفا» بالاستبعاد من يورو 2032!
اليوم 12:00
شمسة بنت حمدان: تمكين ذوي التوحد وأسرهم مسؤولية وطنية وإنسانية
علوم الدار
شمسة بنت حمدان: تمكين ذوي التوحد وأسرهم مسؤولية وطنية وإنسانية
اليوم 11:58
درجات حرارة أعلى من المتوسط شهدتها معظم أنحاء أوروبا خلال 2025
الأخبار العالمية
درجات حرارة أعلى من المتوسط شهدتها معظم أنحاء أوروبا خلال 2025
اليوم 11:44
تتخطى المليار يورو.. تعرّف على التشكيلة الأغلى في نصف نهائي «الأبطال»
الرياضة
تتخطى المليار يورو.. تعرّف على التشكيلة الأغلى في نصف نهائي «الأبطال»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©