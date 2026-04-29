كين: نفس الحماس يكفينا للفوز في أرينا

لندن(د ب أ)

وصف هاري كين، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، شعور الفخر الذي يشعر به زملاؤه، بعدما أبقى الفريق على آماله في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا قائمة، في المباراة المثيرة بالدور قبل النهائي أمام باريس سان جيرمان والتي شهدت تسجيل تسعة أهداف.

ويتعين على بايرن ميونيخ أن يقلب تأخره بهدف يوم الأربعاء المقبل ليتأهل للنهائي، وذلك بعد خسارته في مباراة الذهاب أمام سان جيرمان 4 / 5 في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب حديقة الأمراء.

وكان بطل الدوري الألماني متأخراً 2 / 5 حتى الدقيقة 58، والتي بعدها سجل دايوت أوباميكانو ولويس دياز هدفين، ليبقيا على آمال الفريق في العودة في النتيجة خلال مباراة الإياب.

وقال كين لـ"أمازون برايم": "أعتقد أنكم رأيتم فريقين من أصحاب المستوى العالي. خاصة في اللعب الهجومي، في التحول، والسرعة والضغط، وفي المعارك الفردية. فريقان من أفضل الفرق يتنافسان بشراسة".

وأضاف :"أتيحت لنا لحظات كان يمكننا فيها قتل المباراة مبكراً. نشعر بالفخر الكبير بإنهاء المباراة 4 / 5، لأن اللعب خارج أرضنا، والتأخر بنتيجة 2 / 5، قد يكون وضعاً صعباً للغاية في مباراة الإياب".

وأكد: "ولكننا قاتلنا وكافحنا وعدنا للمنافسة".

وسجل بايرن هدف التقدم في الدقيقة 17 من ركلة جزاً، مسجلاً هدفه رقم 54 هذا الموسم.

بعدها تقدم سان جيرمان 2 / 1 ثم 3 / 2 عندما سجل خفيتشا كفاراتسخيليا وجواو نيفيس وعثمان ديمبيلي، من ركلة الجزاء الثانية في المباراة، بينما سجل مايكل أوليس هدف بايرن الثاني.

وضع كفاراتسخيليا وديمبيلي باريس سان جيرمان في المقدمة بفضل اللمسات الحاسمة في الشوط الثاني، لكن بايرن سجل هدفين في ثلاث دقائق في منتصف الشوط ليعيد المباراة إلى نقطة الانهيار.

وقال كين :"مع مرور الوقت، تحسن أداؤنا أكثر فأكثر. بدأوا يشعرون بالتعب، لذلك سنذهب إلى أليانز أرينا ونحاول أن نظهر نفس الحماس".

وأضاف: "كانت هناك الكثير من اللحظات المثيرة، ومن المحتمل أن يكون الوضع مماثلاً الأسبوع المقبل".

وأكد: "لذلك، مع خوض المباراة على أرضنا وسط جماهيرنا في ملعب أليانز أرينا، نأمل أن يدفعنا ذلك إلى تحقيق الفوز".