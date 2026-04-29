كأس رئيس الدولة للخيول العربية تسجّل حضوراً تاريخياً في ديربي كنتاكي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً المحطة الثانية من النسخة الثالثة والثلاثين لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك في مضمار «تشرشل داونز» العريق بمدينة لويفيل في ولاية كنتاكي الأميركية، ضمن سباقات «ديربي كنتاكي» بنسخته رقم 152، الذي يُعد أحد أعرق وأشهر سباقات الخيل العالمية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، دعماً لخطط تطوير سباقات الخيل العربية، وتعزيز حضورها في أرقى المضامير العالمية، والحفاظ على إرث الخيل العربي الأصيل، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم لرعاية مسيرة الخيل العربي وموروثه الأصيل.

ويُمثّل حضور سباق الكأس الغالية في مشهد السباقات العالمية الكبرى، تجسيداً مهماً للمكانة المرموقة ولمسيرتها الريادية، كما يعتبر مضمار تشرشل داونز العريق الذي تأسس عام 1875 منصة للقاء الكبار والأقوياء، للمنافسة على لقب السباق المخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث تجمع المحطة الأميركية نخبة مرابط الخيل وأقوى الخيول المصنفة وكبار الملاك والمدربين والفرسان في واحدة من أقوى المواجهات التنافسية المحتدمة.

ويقام السباق المخصص للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، بجوائز تبلغ 400 ألف دولار أميركي، وهي الجائزة الأعلى في تاريخ سباقات الخيل العربية على الأراضي الأميركية، كما تمثّل نسخة هذا العام الاستضافة الثامنة لمضمار «تشرشل داونز» في مسيرة الكأس العالمية.

ويكتسب السباق أهمية خاصة بإقامته بالتزامن مع سباقات «ديربي كنتاكي» الجزء الأول من التاج الثلاثي، مما يمنح الخيل العربية الأصيلة منصة استثنائية للظهور أمام حشود جماهيرية غفيرة وتغطية إعلامية دولية واسعة، ويعزّز من مكانتها في المضامير الدولية.

وتضم القائمة المشاركة تسعة من نخبة الخيول العربية المصنفة، يتقدمها «دايموند جيم إيه إيه» بطل النسخة السابقة، والساعي لتحقيق إنجاز تاريخي بإحراز لقبه الثالث في السباق الأميركي ومعادلة الرقم القياسي.

وينافسه «دبليو إم إيه وايلد كيسيز»، «إيه إيه تيك تشانس»، «هاي ستيكس»، «هاي كانتري»، «آر بي بادونكادونك»، «دبليو إم إيه جراند فينالي»، «دبليو إم إيه سموك سيجنال»، و«كويك راي إيه إيه»، في مواجهة مرتقبة لتسجيل أسمائهم في قائمة شرف السباق.

ويضم سجلُّ أبطال المحطة الأميركية للكأس الغالية قائمة من الأسماء التي حفرت مكانتها في ذاكرة السباق، يتقدمها «باديس دي» صاحب الرقم القياسي بثلاثة ألقاب (2016, 2020, 2021)، إلى جانب «كويك اند ريش» (2017)، «كويك ساند» (2018)، «آر بي تكساس هولد إم» (2019)، «هياب الزمان» (2022)، «دايموند جيم إيه إيه» (2023)، و«آر بي ماليكسيس» (2024).

من جانبه، أكد مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، أن تنظيم السباق في «تشرشل داونز» ضمن ديربي كنتاكي يمثّل إنجازاً استراتيجياً ومكسباً جديداً لمسيرة تفوق الخيل العربي عالمياً، ويجسّد المكانة المتنامية للكأس الغالية بين كبرى السباقات الكلاسيكية.

وقال: «إن الأصداء الإيجابية الواسعة التي تحظى بها سلسلة السباقات في مختلف محطاتها العالمية تعكس نجاح رؤية الإمارات في دعم وإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتؤكد دور الكأس الغالية كمنصة رائدة للملاك والمربين على المستوى الدولي».

وأضاف أن إقامة السباق في هذا الموعد العالمي تُمثّل قيمة مضافة لمسيرة الكأس الغالية، وتؤكد ريادة الدولة في إبراز إرث الخيل العربي في أهم المضامير العالمية.







