200 دراج يرسمون لوحة الختام لسباق «المواهب الشابة 2026»

دبي (الاتحاد)

اختُتمت بطولة اكتشاف المواهب 2026 «سباق المواهب الشابة»، بمشاركة أكثر من 200 دراج، وسط حضور رسمي تقدّمه الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، إلى جانب المهندس منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور ياسر الدوخي رئيس الاتحاد العربي للدراجات.

وشهدت البطولة أجواء تنافسية مميزة عكست الإقبال المتزايد على رياضة الدراجات، حيث جاءت ضمن البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب، الذي يهدف إلى استقطاب الدراجين الواعدين وتطوير مهاراتهم ضمن بيئة احترافية تسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل الدولة في مختلف المحافل.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن هذه البطولات تجسد رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالمواهب الرياضية، من خلال اكتشافها مبكراً وتوفير البيئة المناسبة لصقل قدراتها، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأضاف: «نحرص، من خلال لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، وبالتعاون مع الاتحادات والجهات الرياضية، على دعم البرامج النوعية التي تتيح للشباب إبراز قدراتهم والانضمام إلى منظومة رياضية متكاملة».

وأشار إلى أن المستويات الفنية التي شهدتها البطولة، تعكس الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها المواهب الوطنية في رياضة الدراجات، وتؤكد نجاح المبادرات الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين.

من جانبها، أكدت اللجنة المنظمة أن البطولة تمثل خطوة مهمة في تطوير قاعدة اللعبة، من خلال التركيز على اكتشاف المواهب وصقلها، وليس فقط النتائج، بما يتماشى مع توجهات تطوير الرياضة على المدى الطويل.

وفي ختام الحدث، جرى تتويج الفائزين بالميداليات والجوائز التقديرية، إلى جانب اختيار عدد من الدراجين المتميزين للانضمام إلى برامج رعاية وتطوير المواهب، دعمًا لمسيرتهم نحو الاحتراف.