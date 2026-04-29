«ودية طاجيكستان» تجهّز «أبيض الناشئين» لكأس آسيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يخوض منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2009» تجربته الودية الأخيرة قبل الاستحقاق القاري، عندما يلتقي نظيره منتخب طاجيكستان عصر الغد على ملعب منتجع جبل علي في دبي، ضمن المرحلة الختامية من برنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026 في السعودية.

وتُعد مواجهة طاجيكستان المحطة الأخيرة في تحضيرات «أبيض الناشئين» قبل التوجه إلى السعودية، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم إلى تثبيت الجاهزية الفنية والبدنية، والوقوف على التشكيلة المثالية قبل ضربة البداية في البطولة القارية.

وتحمل المواجهة طابعاً تنافسياً مهماً، كونها تجمع «الأبيض» بمنتخب قوي من آسيا الوسطى يستعد بدوره لخوض النهائيات، بعدما أكد حضوره المتصاعد في الفئات العمرية خلال السنوات الأخيرة، ونجح في النسخة الماضية في حجز مقعده ضمن المشاركين في كأس العالم تحت 17 عاماً 2025 في قطر.

ويواصل منتخب طاجيكستان البناء على مسار تطور ثابت، جعله أحد أكثر المنتخبات الآسيوية استقراراً وتألقاً على مستوى الفئات السنية، حيث يعود إلى الساحة العالمية مجدداً للمرة الأولى منذ مشاركته في نسخة 2019، التي خرج فيها من دور المجموعات بعد تحقيق فوز واحد مقابل خسارتين.

وكان «أبيض الناشئين» قد أنهى مؤخراً معسكراً إعدادياً ناجحاً في العاصمة التايلاندية بانكوك، خاض خلاله ثلاث مباريات ودية متنوعة، قبل استكمال تحضيراته محلياً، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل خوض غمار المنافسة القارية المرتقبة.

ويتطلع المنتخب إلى تحقيق أقصى استفادة فنية من ودية طاجيكستان، بوصفها الاختبار الأخير قبل الدخول في أجواء البطولة، التي يطمح خلالها «أبيض الناشئين» إلى تقديم مستوى يواكب تطلعات الكرة الإماراتية والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً 2026.