ميلنر: هذا هو الفارق بين دروجبا ومحمد صلاح

29 ابريل 2026 19:31

 
علي معالي (أبوظبي)
كشف جيمس ميلنر لاعب ليفربول السابق، ونادي برايتون الحالي عن الفارق الكبير بين النجم المصري محمد صلاح والايفواري ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي الأسبق، وذلك أثناء حديثه في «بودكاست» عندما سئل عن الأسطورة الحقيقية بين هذا الثنائي بالدوري الإنجليزي، فقال ميلنر: «دروجبا لاعب جيد لتشيلسي ويلعب بشكل جيد جداً في البلوز، وهذا يستحق الاحترام».
وأضاف: «عندما نتحدث عن صلاح، نتكلم عن الاستقرار والأهداف والتمريرات الحاسمة، والتأثير والإبداع الذي يجلبه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هو لاعب مميز، وهو أمر سيظل يناقش لسنوات عديدة مقبلة».
وتابع: «ما يُميز محمد صلاح ليس فقط الكؤوس أو اللحظات الكبيرة التي تألق فيها مع الريدز، بل القدرة على الحفاظ على أرقام مميزة لفترة طويلة، وهذا أمر نادر حتى بالنسبة لنجوم الدوري الإنجليزي الكبار، وأحياناً تتساءل كيف يمكنه أن يصنع هذه الأرقام موسماً بعد موسم باستمرار، لم يكن هناك أحد مثل صلاح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز».
تصريح ميلنر أثار جدلاً كبيراً بين مشجعي تشيلسي وليفربول، دروجبا رمز للمباريات الكبيرة، بينما يمثل صلاح أداء شبه ثابت، بالنسبة لميلنر، التوازن يميل لصالح النجم المصري.

