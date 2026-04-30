يترقب تعثر الريال.. برشلونة لحسم «الليجا 29» من «سادار»

مدريد (د ب أ)

قد تشهد الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإسباني لكرة القدم تتويج برشلونة باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، ولكن بشرط فوزه على أوساسونا في المباراة التي تجمعهما بعد غد السبت، وتعثر ريال مدريد أمام إسبانيول يوم الأحد المقبل.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، متفوقاً بفارق 11 نقطة كاملة عن ريال مدريد، مع تبقي أربع جولات فقط بعد هذه المرحلة.

والسيناريو واضح ومباشر ففوز برشلونة على أوساسونا، مع تعثر ريال مدريد أمام إسبانيول، سواء بالخسارة أو التعادل، يعني تتويج برشلونة رسمياً باللقب دون انتظار حتى نهاية الموسم.

وفي هذه الحالة، سيرتفع رصيد برشلونة إلى 88 نقطة، بينما سيتجمد أو يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 74 أو 75 نقطة على أقصى تقدير، ما يعني أن الفارق سيصل إلى 13 أو 14 نقطة، وهو فارق يستحيل تعويضه مع بقاء 12 نقطة فقط متاحة في آخر أربع مباريات.

وبهذا الشكل، يمكن أن يتحوّل يوم الأحد إلى لحظة تتويج مبكر، حتى قبل خوض مباراة الكلاسيكو المنتظرة.

لكن الطريق نحو اللقب لن يكون مفروشاً بالورود، فزيارة ملعب «إل سادار» لطالما كانت اختباراً معقداً للفرق الكبرى، وأوساسونا هذا الموسم يقدم صورة فريق صلب على أرضه، لا يخسر بسهولة ويمتلك قدرة واضحة على قلب النتائج في اللحظات الحاسمة.

ويحتل أوساسونا المركز التاسع برصيد 42 نقطة، ويقاتل من أجل مقعد أوروبي، ما يزيد دوافعه في هذه المواجهة.

ويدخل أوساسونا اللقاء بعد فوز مثير على إشبيلية بنتيجة 2/ 1، حيث قلب تأخره بهدف إلى انتصار في اللحظات الأخيرة، يعكس شخصية الفريق وقدرته على التعامل مع الضغط. كما أن نتائجه على ملعبه مؤخراً تُظهر صلابة واضحة، حيث لم يخسر في آخر ثلاث مباريات، ونجح في فرض إيقاعه على خصومه بفضل الحماس الجماهيري والتنظيم الدفاعي.

وفي المقابل، يدخل برشلونة اللقاء بثقة فريق يعرف أنه يقترب من خط النهاية. وتعكس أرقام الموسم هيمنة واضحة، باعتباره أقوى خط هجوم في الدوري، ولديه استقرار دفاعي، وقدرة كبيرة على الفوز خارج ملعبه، حيث حقق 17 انتصاراً في 26 مباراة بعيداً عن أرضه.

أما ريال مدريد، فيدخل مواجهته أمام إسبانيول وهو تحت ضغط مضاعف، حيث لم حقق أي انتصارات في آخر خمس مباريات، مقابل ثلاث هزائم وتعادلين، وهو تراجع في التوقيت الأصعب من الموسم. وفتحت هذه السلسلة من النتائج باب الشك حول قدرته على ملاحقة المتصدر، خاصة مع اتساع الفارق إلى 11 نقطة.

ورغم ذلك، لا تخضع مثل هذه المباريات للمنطق، فإسبانيول، رغم معاناته في منتصف الترتيب، يلعب على أرضه ويملك دافعاً قوياً لتحسين موقعه، ما يجعله منافساً غير مضمون، خصوصاً أمام فريق يعاني من تذبذب في النتائج مثل ريال مدريد في الفترة الأخيرة.

وفي الخلفية، يلوح احتمال كبير بأن تتحول الجولة 34 إلى لحظة فاصلة في الموسم بأكمله. فإما أن يخرج برشلونة منها ببطولة شبه مؤكدة، تعلن رسمياً مع صافرة نهاية مباراة ريال مدريد، أو يبقى الصراع حياً لبضعة أسابيع إضافية، مع اقتراب الحسم أكثر فأكثر.

وتبدأ منافسات هذه الجولة غداً الجمعة حينما يلتقي جيرونا مع ريال مايوركا.

وتستكمل المباريات بعد غد السبت، حيث يلتقي فياريال مع ليفانتي، وفالنسيا مع أتلتيكو مدريد، وديبورتيفو ألافيس مع أتلتيك بلباو، بالإضافة لمباراة أوساسونا مع برشلونة.

وفي مباريات يوم الأحد، يلتقي سلتا فيجو مع إلتشي، وخيتافي مع رايو فاييكانو، وريال بيتيس مع ريال أوفييدو، بالإضافة لمباراة إسبانيول مع ريال مدريد.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الاثنين المقبل، بلقاء إشبيلية وريال سوسيداد.