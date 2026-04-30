ماينو يمدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2031



لندن (أ ف ب)

مدد لاعب الوسط الدولي كوبي ماينو عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2031، واضعاً حداً لأشهر من التكهنات بشأن مستقبله مع «الشياطين الحمر»، وخاض ابن الـ21 عاماً الذي انضم في 2014 إلى أكاديمية يونايتد، 98 مباراة حتى الآن مع الفريق الأول، مسجلاً هدفاً حاسماً في الفوز على الجار اللدود مانشستر سيتي 2-1 في نهائي كأس إنجلترا عام 2024، ما أسهم في تواجده مع المنتخب الإنجليزي في كأس أوروبا خلال صيف ذلك العام.

وقال ماينو «لطالما كان مانشستر يونايتد منزلي، هذا النادي المميز يعني كل شيء بالنسبة لعائلتي»، مضيفاً «لقد نشأت وأنا أرى تأثير نادينا على مدينتنا، وأستمتع بتحمل المسؤولية المصاحبة لارتداء هذا القميص».

وأشاد جايسون ويلكوكس، مدير كرة القدم في يونايتد، بماينو الذي اعتبره أكثر «لاعبي كرة القدم الشباب موهبة بالفطرة في العالم».

وقال «قدراته التقنية، احترافيته العالية، وشخصيته المتواضعة تجعله القدوة المثالية للاعبينا الشباب ومصدر فخر حقيقي لمنظومة أكاديميتنا المتميزة».

وأضاف: «نحن سعداء جداً لقرار كوبي تمديد إقامته هنا، ولدينا ثقة كاملة بأنه سيتطور ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولأداء دور محوري في فريق مانشستر يونايتد الساعي إلى المنافسة على أكبر الألقاب».