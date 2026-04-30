الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تكريم رئاسي لساوي بعد تحطيم الرقم القياسي

30 ابريل 2026 18:00
  •  

 نيروبي (رويترز)
كرّم رئيس كينيا وليام روتو اليوم الخميس، العداء ​الكيني سيباستيان ساوي، بعدما أصبح أول شخص ينهي سباق ماراثون رسمي في زمن أقل من ساعتين، وسجل ساوي زمناً ⁠قدره ساعة واحدة و59 دقيقة و30 ثانية في ماراثون ​لندن الذي يُعد أحد أكثر الحواجز ​صعوبة ‌في رياضة ألعاب القوى، يوم ⁠الأحد ​الماضي، محطماً الرقم القياسي العالمي السابق بأكثر من دقيقة واحدة.
وبعد أن استقبلت الطائرة التي تقلّ العداء بتحية تقليدية برشها بخراطيم المياه عند هبوطها في مطار نيروبي الدولي في وقت متأخر أمس الأربعاء، استقبل الرئيس الكيني العداء ساوي في القصر الرئاسي، ومنحه مكافأة قدرها ثمانية ملايين ​شلن كيني (62064 دولاراً).
وقال روتو في حفل حضره مسؤولون حكوميون ومسؤولون رياضيون «لم تحطم رقماً قياسياً فحسب، بل وسّعت آفاق الإمكانات البشرية»، وأضاف «لقد حققت ما ظنّ الكثيرون أنه من الصعب ‌تحقيقه، جعلت المستحيل ممكناً، وبهذا ​ألهمت الأمة والعالم».وكان العداء الكيني الراحل كيلفن كيبتوم، هو صاحب الرقم القياسي العالم السابق بزمن ساعتين و35 ثانية، وحققه في ​شيكاجو في ‌أكتوبر 2023، ‌قبل أن يلقى حتفه ‌في حادث سيارة عام 2024.
وسبق للكيني إليود كيبشوجي كسر حاجز ⁠الساعتين في حدث نُظم خصيصاً في عام 2019، ​لكن ذلك لم يُحتسب رقماً قياسياً رسمياً. وحقق ساوي انتصاره الأول في الماراثون في بلنسية في ديسمبر 2024، وفاز منذ ذلك الحين بجميع السباقات التي خاضها في ​هذه المسافة.

  •  

 

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©